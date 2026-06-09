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▲這張椅子蒙天后泰勒絲親自坐過、加持，現在已經喊價到要台幣20.5萬。（圖／翻攝自therealest.com）

▲泰勒絲的吸金實力驚人，粉絲對於跟她有關的事物都願意出高價收藏。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲（左）與崔維斯凱爾西（右）即將舉辦世紀婚禮，受到全球觀眾矚目。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇天后泰勒絲的吸金時力有多驚人？近日網上出現拍賣活動，要將她之前觀賞NBA東區冠軍戰G3時所坐的場邊為座椅售出，喊價已經高達2100美元（約合台幣6.6萬），現在更已衝到6500美元（約合台幣20.5萬），可見粉絲愛她愛到只是她坐過的椅子都想搶，還不知道最後結標時，價錢會炒到多高。泰勒絲在樂曲銷量與演唱會門票的收入，就足以和一些小國的國民收產毛額媲美，「泰勒絲經濟」幾乎要成為專有名詞，卻沒有人可以想像，只是她坐過的椅子也能拿來賣如此高的價錢，而且還真有人參加競標。這張椅子在短短時間內，假價格漲了快3倍，若不是和泰勒絲扯上關係，恐怕網友連出價的興趣都不一定有，這就是泰勒絲讓粉絲瘋狂的最佳例證。在競標的網頁上，說明是這樣寫的：「作為這一代最受認可和最具影響力的藝術家之一，這位坐在椅子上的藝術家憑藉其商業上的成功、評論界的認可和斬獲多座葛萊美獎，贏得了世界級的讚譽，她的出席展現了NBA季後賽的文化影響力，以及東區決賽作為體育界最受矚目的賽事之一的重要意義。」全篇沒提到泰勒絲的名字，但大家都知道在指她。過去人們不知道，泰勒絲的超強人氣也可以這樣玩？如果這張座椅最後真的高價出售成功，也許每一間球場都會要注意，泰勒絲什麼時候會進來，趕快把她坐的位子挖起來拿去拍賣，也許又是筆好生意。泰勒絲光一個人就可以造福的產業，似乎越來越多了。