我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南果步來台拍《腎上腺母侵》，感受到與在日本拍片時的不同情況。（圖／記者蘇詠智攝）

▲田麗拍攝《腎上腺母侵》時，只吃沙拉還要跑步維持身材，也是頗為辛苦。（圖／記者蘇詠智攝）

▲郭鑫（左）與李㼈（右）在《腎上腺母侵》分別都有灰暗、驚人的演出。（圖／記者蘇詠智攝）

郭鑫被傳和徐至琦熱戀中，徐至琦今（9）日錄製王思佳的Podcast節目《王室有約》時表示是男方主動追求，自己對他還在觀察、了解中，目前就是朋友，現階段還是會以工作為重。不過晚上郭鑫出席自己新電影《腎上腺母侵》首映典禮時，則說道：「要寫主動跟追求，那絕對都是男生，就寫我好了。不過我的私生活，覺得也沒有什麼好講的，以後就不回應了。」《腎上腺母侵》今晚首映，郭鑫面對關於戀情的問題答道：「跟至琦認識很久了，她一直是個女神，感謝她來看電影，新聞出來，好像有一點影響到她。」他強調：「主動跟追求，絕對都是男生這邊，寫我就好。」不過他認為私生活沒啥好說，以後就都不回應，記者想再確認細節，他則再次表示：「不回應。」徐至琦稱自己目前有兩位追求者，一個是商界小開，一個是圈內人，沒想到圈內人據傳是郭鑫，還有送她小禮物，彼此約會過幾次，目前她仍在考慮中，只稱是男方主動追求，郭鑫也大方認了是自己主動，然而他與徐至琦的回答都是語帶玄機、充滿想像空間，後續發展還只能拭目以待。至於片中的演出，郭鑫倒是態度大方很多，表示曾經一個月內每天都吃一樣的食物，莫名其妙壓力會很大，當感受到壓力時，角色的狀態就跑出來了，那種情緒潰堤、難受、不舒服的感覺，自然而然出現。而他到底每天吃哪些東西？答案竟是滷肉飯與排骨便當，似乎聽起來不會很煎熬，他卻表示每天都吃同樣的，很容易會受不了，但因為戲已殺青，退出角色之後，他現在看到滷肉飯與排骨便當，仍然能吃下肚，不會想吐。專程從日本來台出席首映的日本實力派演員南果步，是渡邊謙的前妻，認為在台灣拍片最大不同是她並不清楚何時輪到自己上場，只能一直守在拍片現場，隨時都在有點緊繃的狀態，當時覺得痛苦，現在看來卻是蠻有趣。能用日語和她溝通的田麗，為了這部片只能吃沙拉維持身材，還要練跑步，也是拍得頗辛苦。李㼈則笑稱自己角色「很變態但不知道自己是變態」，十分恐怖。問他怕不怕女兒李紫嫣看到他的驚人演出？他認為李紫嫣最近也開始當演員，剛好可以讓她觀摩，而且她都成年了，沒什麼好擔心。他與日前猝逝的傅子純在《意難忘》演過父子，對於噩耗不敢相信，大嘆傅子純還這麼年輕，真的太誇張了，希望是假的，本來以為是假消息，連看都不想看，結果竟是真的，想到就好難過。