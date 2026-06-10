2026 普發現金一萬元還要要等等！台東縣東河鄉今（10）日起至7月31日加碼先發放3000元振興金，預估逾7千人受惠。《NOWNEWS今日新聞》針對此筆3000元現金的申請資格、發放對象、發放時間、發放金額、攜帶證件、委託代領注意事項一次整理，文末更附上官方追加的精選QA與逾期未領的關鍵警示，帶您一文看懂。
🟡 申請資格與發放對象：現在遷戶籍還來得及嗎？
這項由台東縣東河鄉公所推出的「115（2026）年度振興經濟金」大紅包，先前送交鄉民代表會臨時會審議時，獲得代表會無異議全數通過。總經費編列高達 2,300 萬餘元，希望能實質照顧在地鄉親。
至於外界最關心的「現在立刻遷戶籍進去是否還來得及？」公所嚴正強調，資格審查以戶政機關提供之名冊為絕對基準，必須滿足以下條件：
基本門檻：必須於 2026 年 3 月 20 日前，「連續設籍東河鄉滿 6 個月」以上。
在籍限制：於發放當日（即今日 6 月 10 日起）仍必須在籍者，才具備領取資格。因此現在才想遷戶籍已經完全來不及。
🟡 發放時間與發放金額：雙軌並行超貼心
發放金額：符合資格者，每人可現領新臺幣 3,000 元。
發放期間：自 2026 年 6 月 10 日（今天）起，至 7 月 31 日止。
發放方式：本次採取「現金領取」與「帳戶匯款」雙軌並行。考慮到許多在外縣市工作、無法在週間奔波返鄉的東河鄉子弟，符合資格的民眾可以選擇提供個人的匯款帳號，即可申請直接匯款入帳，免去舟車勞頓。
🟡 領取地點：3大引導動線全面分流
為了有效分散排隊人潮並方便在地長輩就近領取，鄉公所依據不同的戶籍所在地，規劃了 3 種分流動線。請鄉親務必看清楚自己所屬的村別，今天出發前千萬別白跑一趟：
興昌村、隆昌村、泰源村、北源村、尚德村：請直接前往【各村辦公處】領取。
都蘭村：請前往【老人會館】（地址：都蘭村363之1號）領取。
東河村：請前往【東河鄉公所民政課】領取。
🟡 攜帶證件與委託代領注意事項
公所特別提醒，前往指定地點領取款項前，請務必依據不同的領取身分確認帶齊以下身分證明文件與印章。若文件不符，工作人員現場依法將無法發放：
📌 【本人親自領取】
國民身分證正本。
印章。
戶口名簿（或含詳細記事之最新戶籍謄本）。
📌 【同戶籍家人代領】
代領人國民身分證正本。
代領人印章。
戶口名簿（或含詳細記事之最新戶籍謄本）。
💡 小提醒：代領人若為直系親屬則免附委託書；若非直系親屬（即便在同一戶籍內）仍需出具委託書。
📌 【委託他人領取（非同戶或旁系親屬）】
委託書（可至公所官網下載）。
委託人及受託人之「身分證明文件正本」。
受託人印章。
戶口名簿（或含詳細記事之最新戶籍謄本）。
🟡 台東縣東河鄉3000元振興金發放 QA 與逾期未領關鍵警示
Q：在外地工作的遊子，如果來不及在7月31日前回鄉辦理怎麼辦？
強烈建議多加利用「匯款」方式辦理！只要填妥相關表格並提供受款帳戶，就能直接將 3,000 元振興金匯入指定帳戶，免排隊又省時。
Q：如果因故錯過 7 月 31 日的最後期限，可以補領嗎？
根據東河鄉公所公開資訊，本次發放期限到 2026 年 7 月 31 日截止。官方雖未特別註記後續是否開放補領或是充公。但保險起見，鄉親們仍應盡量安排時間在 7 月 31 日前完成領取，以確保自身權益。
最後提醒：符合資格的鄉親務必在大限前完成申辦，別讓3000元小確幸平白飛了。民眾若有任何申辦疑問，可於週一至週五上班時間撥打服務專線：東河鄉公所民政課：089-896200 分機 202。
💡 延伸閱讀：2026 全台各縣市、鄉鎮普發現金加碼懶人包（依時間排序）
除了今天正式開領的台東東河鄉之外，全台各在地鄉鎮公所也依據發放時間，由近到遠為您完整盤點最新進度，請符合資格的民眾密切注意：
我是廣告 請繼續往下閱讀
這項由台東縣東河鄉公所推出的「115（2026）年度振興經濟金」大紅包，先前送交鄉民代表會臨時會審議時，獲得代表會無異議全數通過。總經費編列高達 2,300 萬餘元，希望能實質照顧在地鄉親。
至於外界最關心的「現在立刻遷戶籍進去是否還來得及？」公所嚴正強調，資格審查以戶政機關提供之名冊為絕對基準，必須滿足以下條件：
基本門檻：必須於 2026 年 3 月 20 日前，「連續設籍東河鄉滿 6 個月」以上。
在籍限制：於發放當日（即今日 6 月 10 日起）仍必須在籍者，才具備領取資格。因此現在才想遷戶籍已經完全來不及。
發放金額：符合資格者，每人可現領新臺幣 3,000 元。
發放期間：自 2026 年 6 月 10 日（今天）起，至 7 月 31 日止。
發放方式：本次採取「現金領取」與「帳戶匯款」雙軌並行。考慮到許多在外縣市工作、無法在週間奔波返鄉的東河鄉子弟，符合資格的民眾可以選擇提供個人的匯款帳號，即可申請直接匯款入帳，免去舟車勞頓。
為了有效分散排隊人潮並方便在地長輩就近領取，鄉公所依據不同的戶籍所在地，規劃了 3 種分流動線。請鄉親務必看清楚自己所屬的村別，今天出發前千萬別白跑一趟：
興昌村、隆昌村、泰源村、北源村、尚德村：請直接前往【各村辦公處】領取。
都蘭村：請前往【老人會館】（地址：都蘭村363之1號）領取。
東河村：請前往【東河鄉公所民政課】領取。
公所特別提醒，前往指定地點領取款項前，請務必依據不同的領取身分確認帶齊以下身分證明文件與印章。若文件不符，工作人員現場依法將無法發放：
📌 【本人親自領取】
國民身分證正本。
印章。
戶口名簿（或含詳細記事之最新戶籍謄本）。
📌 【同戶籍家人代領】
代領人國民身分證正本。
代領人印章。
戶口名簿（或含詳細記事之最新戶籍謄本）。
💡 小提醒：代領人若為直系親屬則免附委託書；若非直系親屬（即便在同一戶籍內）仍需出具委託書。
📌 【委託他人領取（非同戶或旁系親屬）】
委託書（可至公所官網下載）。
委託人及受託人之「身分證明文件正本」。
受託人印章。
戶口名簿（或含詳細記事之最新戶籍謄本）。
🟡 台東縣東河鄉3000元振興金發放 QA 與逾期未領關鍵警示
Q：在外地工作的遊子，如果來不及在7月31日前回鄉辦理怎麼辦？
強烈建議多加利用「匯款」方式辦理！只要填妥相關表格並提供受款帳戶，就能直接將 3,000 元振興金匯入指定帳戶，免排隊又省時。
Q：如果因故錯過 7 月 31 日的最後期限，可以補領嗎？
根據東河鄉公所公開資訊，本次發放期限到 2026 年 7 月 31 日截止。官方雖未特別註記後續是否開放補領或是充公。但保險起見，鄉親們仍應盡量安排時間在 7 月 31 日前完成領取，以確保自身權益。
最後提醒：符合資格的鄉親務必在大限前完成申辦，別讓3000元小確幸平白飛了。民眾若有任何申辦疑問，可於週一至週五上班時間撥打服務專線：東河鄉公所民政課：089-896200 分機 202。
💡 延伸閱讀：2026 全台各縣市、鄉鎮普發現金加碼懶人包（依時間排序）
除了今天正式開領的台東東河鄉之外，全台各在地鄉鎮公所也依據發放時間，由近到遠為您完整盤點最新進度，請符合資格的民眾密切注意：
|縣市別
|鄉鎮市區
|發放金額與項目
|發放日期與進度（由近到遠）
|領取資格基準
|花蓮縣
|富里鄉
|每人發放 $3,000 元
|2026/5/19 至 7/2 陸續發放
|2025/12/31（含）前設籍富里鄉
|彰化縣
|花壇鄉
|振興經濟禮金 $6,000 元
|2026 年 5 月底至 6 月初陸續發放
|2026/3/1 前設籍花壇鄉
|澎湖縣
|西嶼鄉
|每人發放 $10,000 元
|2026/6/2 至 7/31 開放領取
|2026/4/30（含）前設籍西嶼鄉
|花蓮縣
|光復鄉
|每人發放 $10,000 元
|2026/6/8 起開放登記，9月初發放
|待公所正式詳細公告
|澎湖縣
|湖西鄉
|每人發放 $5,000 元
|即日起至 2026/6/30 17時止
|2026/3/29 當天設籍在湖西鄉者
|台東縣
|東河鄉
|振興經濟金 $3,000 元
|2026/6/10（今天）起至 7/31 止
|2026/3/20 前設籍滿6個月且今日仍在籍
|苗栗縣
|銅鑼鄉
|每人發放 $8,500 元
|2026/6/26 至 7/3 發放
|2025/12/31前設籍且2026/4/30仍在籍
|南投縣
|仁愛鄉
|每人發放 $2,000 元
|2026/6/30 開始發放
|2026/6/30（含）前設籍仁愛鄉
|苗栗縣
|西湖鄉
|振興經濟禮金 $5,000 元
|預計 2026/7/10 起開始發放
|2025/12/31 前設籍西湖鄉之居民
|新竹縣
|橫山鄉
|物價補助津貼 $5,000 元
|2026/7/14、7/15、7/16 發放
|2026/5/4（含當日）以前設籍橫山
|苗栗縣
|三灣鄉
|在地關懷禮金 $5,000 元
|預計 2026 年 7 月開始發放
|2026/1/31 前設籍三灣鄉之居民
|新竹縣
|關西鎮
|振興發展金 $5,000 元（低收加碼$2000）
|最快將於 2026 年 8 月發放
|2026/5/29 前設籍且未遷出者
|花蓮縣
|鳳林鎮
|每人發放 $3,000 元
|預計 2026 年 8 月開始發放
|2026/4/30 前設籍鳳林鎮之居民
|嘉義縣
|溪口鄉
|普發現金 $2,000 元
|預計 2026 年 8 月發放
|2026/3/1 前設籍溪口鄉即可領取
|雲林縣
|林內鄉
|生活慰助金 $3,600 元
|預計 2026 年底發放
|2026/3/31 前設籍林內鄉之居民
|花蓮縣
|壽豐鄉
|每人發放 $2,000 元
|🛑 2026/5/29 已發放完畢
|2025/12/31 前設籍壽豐鄉之民眾
|澎湖縣
|七美鄉
|每人發放 $10,000 元
|🛑 2026/5/30 已發放完畢
|2026/1/29（含新生兒）前設籍七美