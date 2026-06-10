連日下大雨，家裡空間變得好潮濕，不僅食物、浴室容易發霉，有些人發現自己家中牆壁也跟著發霉！許多人浴室發霉，會使用漂白水濕敷去除霉斑，不過有油漆廠牌提醒，如果是牆面油漆發霉，不能用「漂白水」擦拭，有可能會引發4項危機，像是油漆變黃、褪色、刺激呼吸道，霉菌也沒辦法被清除乾淨。
發霉油漆塗漂白水4危機
每到梅雨季節，許多人家中濕到發霉，有人會用漂白水濕敷去除霉菌，不過香港知名油漆品牌「駱駝漆」在Threads上發文提醒，千萬不要在發霉的油漆上塗漂白水，不但沒辦法去除霉菌，還可能會造成人體危害。
1、牆面變黃：漂白水的強氧化性會破壞乳膠漆的漆膜，讓原本白色的牆身泛黃。
2、牆面褪色：因為漂白水會破壞乳膠漆的漆膜，所以碰到漂白水的油漆容易褪色，讓牆面油漆失去原本的色彩。
3、霉菌無法完全清除：駱駝漆表示，牆面油漆其實有微小的孔洞，黴菌會藏在孔洞之中，用漂白水擦牆面，只是把表面的霉菌擦掉，而不是真的去除霉菌，霉菌很快又會復發。
4、刺激人體呼吸道：漂白水氣味刺鼻，如果長期殘留在室內，會對人體的黏膜、皮膚、呼吸道有刺激性，呼吸道比較敏感的民眾，可能會感到不適。
油漆發霉、壁癌怎麼辦？達人教DIY修繕法
如果發現家中油漆發霉，甚至有壁癌情況怎麼辦？居家修繕品牌特力屋表示，輕度的壁癌可以嘗試自己修繕，先用刮刀油漆脫落的地方刮乾淨，再擴大清除周圍約30公分的範圍，避免壁癌蔓延，再用鋼刷清除水泥表面污垢，以「壁癌溶解劑」清洗壁癌，清洗後等待溶解劑乾燥，約需1星期時間，這時候如果發現有霉菌出現，可以用去霉劑噴灑，直到霉菌完全消失。
接著塗上2到5次壁癌塗料，直到塗料有光面效果最好，塗料乾燥後噴上防水塗料加強，乾燥後再批土、抹平牆面，最後漆上牆面同色的油漆就完成了。不過如果家中是比較嚴重的壁癌，建議還是需要請專業團隊處理。
我是廣告 請繼續往下閱讀
每到梅雨季節，許多人家中濕到發霉，有人會用漂白水濕敷去除霉菌，不過香港知名油漆品牌「駱駝漆」在Threads上發文提醒，千萬不要在發霉的油漆上塗漂白水，不但沒辦法去除霉菌，還可能會造成人體危害。
1、牆面變黃：漂白水的強氧化性會破壞乳膠漆的漆膜，讓原本白色的牆身泛黃。
2、牆面褪色：因為漂白水會破壞乳膠漆的漆膜，所以碰到漂白水的油漆容易褪色，讓牆面油漆失去原本的色彩。
3、霉菌無法完全清除：駱駝漆表示，牆面油漆其實有微小的孔洞，黴菌會藏在孔洞之中，用漂白水擦牆面，只是把表面的霉菌擦掉，而不是真的去除霉菌，霉菌很快又會復發。
4、刺激人體呼吸道：漂白水氣味刺鼻，如果長期殘留在室內，會對人體的黏膜、皮膚、呼吸道有刺激性，呼吸道比較敏感的民眾，可能會感到不適。
油漆發霉、壁癌怎麼辦？達人教DIY修繕法
如果發現家中油漆發霉，甚至有壁癌情況怎麼辦？居家修繕品牌特力屋表示，輕度的壁癌可以嘗試自己修繕，先用刮刀油漆脫落的地方刮乾淨，再擴大清除周圍約30公分的範圍，避免壁癌蔓延，再用鋼刷清除水泥表面污垢，以「壁癌溶解劑」清洗壁癌，清洗後等待溶解劑乾燥，約需1星期時間，這時候如果發現有霉菌出現，可以用去霉劑噴灑，直到霉菌完全消失。
接著塗上2到5次壁癌塗料，直到塗料有光面效果最好，塗料乾燥後噴上防水塗料加強，乾燥後再批土、抹平牆面，最後漆上牆面同色的油漆就完成了。不過如果家中是比較嚴重的壁癌，建議還是需要請專業團隊處理。