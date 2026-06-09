本土劇小生傅子純7日下午因為急性血癌（急性白血病）導致身體不適，與老婆前往淡水馬偕紀念醫院掛急診，怎料，搶救數小時後依然宣告不治，享年46歲，「螢幕女友」蘇晏霈今（9）日公開一支傅子純穿女裝的43秒搞笑影片，讓一票星友、粉絲再也忍不住情緒而落淚。
傅子純梳化間穿女裝耍寶 蘇晏霈和工作人員笑翻
今晚，蘇晏霈在粉專分享一段傅子純生前的影片，傅子純在梳化間見到蘇晏霈穿一件長版披肩，嫌對方走路沒有律動，穿不出飄逸感，接著便親自套上該件女裝示範如何行走，邊走路邊說「妳輸了吧」、「好啦！上班啦！」惹得在場所有人哄堂大笑。
再也聽不到傅子純說早安 蘇晏霈永別20年好友
蘇晏霈表示，自己再也聽不到傅子純叫她「仙女姐姐早安」的熟悉聲音，透露這兩天依舊上工，但在任何空間、甚至排戲和錄影都在想念著傅子純還在身邊的畫面，讓她頓時覺得孤單，「但你放心，我盡力振作，因為始終知道你是一位專業度極高的好演員，不容許任何事影響工作造成大家進度拖延，我有學到，但感受的同時心疼更多。」
與傅子純認識近20年，蘇晏霈回憶自己從粉絲變成對方的戰友，經常丟出很多生活上的疑問，而傅子純付出的不僅僅是口語上的關心與答案，而是行動，「我身體不舒服時你總是說要不要先休息？待會我去說一聲，然後就主動的幫我按止痛的穴道，等等...貼心的事情。」
蘇晏霈說，自己對傅子純登出地球的方式一點都不感到懷疑，只是很難相信對方比她想的更瀟灑、調皮，「你一直活在我心裡，最棒的夥伴...但你自行登出地球拋棄夥伴，我想先記一筆，所以最後一次，我想好好地跟你說『辛苦你了，我們下次見、好好休息喔，想念你』。」
蘇晏霈臉書
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今晚，蘇晏霈在粉專分享一段傅子純生前的影片，傅子純在梳化間見到蘇晏霈穿一件長版披肩，嫌對方走路沒有律動，穿不出飄逸感，接著便親自套上該件女裝示範如何行走，邊走路邊說「妳輸了吧」、「好啦！上班啦！」惹得在場所有人哄堂大笑。
蘇晏霈表示，自己再也聽不到傅子純叫她「仙女姐姐早安」的熟悉聲音，透露這兩天依舊上工，但在任何空間、甚至排戲和錄影都在想念著傅子純還在身邊的畫面，讓她頓時覺得孤單，「但你放心，我盡力振作，因為始終知道你是一位專業度極高的好演員，不容許任何事影響工作造成大家進度拖延，我有學到，但感受的同時心疼更多。」
與傅子純認識近20年，蘇晏霈回憶自己從粉絲變成對方的戰友，經常丟出很多生活上的疑問，而傅子純付出的不僅僅是口語上的關心與答案，而是行動，「我身體不舒服時你總是說要不要先休息？待會我去說一聲，然後就主動的幫我按止痛的穴道，等等...貼心的事情。」
蘇晏霈說，自己對傅子純登出地球的方式一點都不感到懷疑，只是很難相信對方比她想的更瀟灑、調皮，「你一直活在我心裡，最棒的夥伴...但你自行登出地球拋棄夥伴，我想先記一筆，所以最後一次，我想好好地跟你說『辛苦你了，我們下次見、好好休息喔，想念你』。」
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