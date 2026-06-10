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▲小波特（Michael Porter Jr.）本季場均砍下生涯新高的24.2分，是極具威脅的量產型得分手。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴特勒的合約結構複雜，加上勇士隊目前受限於薪資上限的「第二層硬上限」（second-apron）限制，任何涉及薪資轉移的操作都必須經過縝密規劃。（圖／路透／達志影像）

金州勇士隊在歷經慘澹的2025-26賽季後，僅以西區第10種子作收，無緣季後賽。隨著傷病問題困擾著球隊核心，勇士管理層已將休賽季重心轉移至為當家球星柯瑞（Stephen Curry）尋找強力幫手。根據《Blue Man Hoop》分析師西蒙（Jack Simone）的最新建議，勇士隊或許該考慮將受傷勢影響的巴特勒（Jimmy Butler）交易至布魯克林籃網隊，換取小波特（Michael Porter Jr.）與克拉克斯頓（Nicolas Claxton），藉此重組陣容。巴特勒因十字韌帶（ACL）傷勢影響了本賽季的戰力，這也讓勇士隊必須重新評估其長期留隊的必要性。西蒙指出，交易巴特勒不僅能解決球隊薪資空間的靈活性，更能一舉緩解陣容深度不足的問題。在這份交易提案中，勇士隊將獲得兩名具備即戰力的球員，小波特（Michael Porter Jr.）本季場均砍下生涯新高的24.2分，是極具威脅的量產型得分手，能完美分擔柯瑞受到的防守壓力。克拉克斯頓（Nicolas Claxton）能為勇士補強長年缺乏的禁區護框高度，解決過去過度依賴格林（Draymond Green）或霍福德（Al Horford）輪轉中鋒的隱憂。西蒙分析認為，勇士隊若想在競爭激烈的西區重返巔峰，必須優先解決兩大痛點：「在柯瑞身邊提供穩定的得分火力」以及「提升中鋒位置的防守統治力」。雖然小波特與克拉克斯頓並非傳統意義上的「超級巨星」，但對於目前急需支援的勇士隊而言，兩人所帶來的戰術豐富度，正是球隊重現2022年奪冠榮光所需的最後拼圖。然而，這筆交易仍面臨嚴峻挑戰。巴特勒的合約結構複雜，加上勇士隊目前受限於薪資上限的「第二層硬上限」（second-apron）限制，任何涉及薪資轉移的操作都必須經過縝密規劃。籃網隊方面，若願意接手巴特勒的到期合約，其目標顯然是為了清理薪資空間或換取選秀權，這使得勇士隊可能還需額外支付選秀資產作為補償。隨著休賽季補強窗口開啟，勇士隊是否會大膽揮刀送走巴特勒，換取這組具備高度互補性的籃網雙星？外界將持續關注這項可能改變西區版圖的重磅交易傳聞。對於柯瑞而言，這不僅是為職業生涯末期做最後衝刺，更是勇士隊在「Win-now」窗口期內最後一次展現爭冠實力的豪賭。