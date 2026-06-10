全家、7-11本周咖啡優惠出爐！全家今（10）日週三限定，隨買跨店取特濃美式、特濃拿鐵10元多一杯，本週五（12日）有特濃拿鐵第二杯20元、柳丁橙柚綠10元多一杯；萊爾富每月10日限定，寄杯美式、拿鐵買10送10，優惠只限一天，咖啡控一定要搶！
🟡全家便利商店
📍APP｜6月10日10:00開賣
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）
📍門市｜6月12日起至6月16日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶10元多一杯，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）
📍門市、APP｜6月12日起至6月16日
◾百吉蘇打大雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾可口可樂Zero買1送1，5折（原價35元、特價17元）
◾杜老爺甜筒雙倍巧克力10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
◾多喝水 微鹼性竹炭離子水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾Dan-D Pak松露風味腰果買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾雙響泡 鹽味豚骨湯麵買1送1，5折（原價35元、特價17元）
◾UCC無糖黑咖啡買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾樺達 喜馬拉雅鹽檸檬薄荷分享包買1送1，5折（原價59元、特價30元）
◾經典黑炫酷繽沙2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
📍APP｜6月8日至6月10日
◾Let's Tea 40元系列買2送1，6.7折（特價27元）
◾Let's Tea 55元系列買2送1，6.7折（特價37元）
◾Let's Tea 65元系列買2送1，6.7折（特價43元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜6月1日至6月10日
◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵／厚乳拿鐵12杯600元，5.9折（原價85元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）
◾風味飲系列指定熱飲12杯540元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
📍foodomo｜6月1日至6月30日
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
🟡萊爾富
📍APP｜6月10日
◾新減糖抹茶歐蕾買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯蜂蜜美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯蜂蜜拿鐵買10送10，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買10送10，5折（原價70元、特價35元）
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍APP｜6月10日10:00開賣
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）
📍門市｜6月12日起至6月16日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
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📍APP｜6月1日至6月10日
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📍APP｜6月10日
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◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
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📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
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◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
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📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）