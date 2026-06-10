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▲全家特濃美式／拿鐵任選二杯85元。（圖／取自全家中埔雙興店）

▲全家5日5好康6/12～6/16。（圖／取自全家中埔雙興店）

▲全家每月8號「會員好茶日」開跑。（圖／手機截圖）

▲7-11線上寄杯開跑畢業季優惠，特大杯濃萃美式買8送8。（圖／7-11提供）

▲foodomo限定7-11咖啡外送優惠。（圖／業者提供）

▲7-11門市精品冰磚美式任選買1送1。（圖／業者提供）

▲萊爾富10號會員日限定！美式、拿鐵買10送10。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富APP線上寄杯買49送50。（圖／翻攝畫面）

全家、7-11本周咖啡優惠出爐！全家今（10）日週三限定，隨買跨店取特濃美式、特濃拿鐵10元多一杯，本週五（12日）有特濃拿鐵第二杯20元、柳丁橙柚綠10元多一杯；萊爾富每月10日限定，寄杯美式、拿鐵買10送10，優惠只限一天，咖啡控一定要搶！◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）◾大杯仙女醇奶茶10元多一杯，5.9折（原價55元、特價33元）◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）◾百吉蘇打大雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾可口可樂Zero買1送1，5折（原價35元、特價17元）◾杜老爺甜筒雙倍巧克力10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）◾多喝水 微鹼性竹炭離子水買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾Dan-D Pak松露風味腰果買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾雙響泡 鹽味豚骨湯麵買1送1，5折（原價35元、特價17元）◾UCC無糖黑咖啡買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾樺達 喜馬拉雅鹽檸檬薄荷分享包買1送1，5折（原價59元、特價30元）◾經典黑炫酷繽沙2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）◾Let's Tea 40元系列買2送1，6.7折（特價27元）◾Let's Tea 55元系列買2送1，6.7折（特價37元）◾Let's Tea 65元系列買2送1，6.7折（特價43元）◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯濃萃拿鐵／厚乳拿鐵12杯600元，5.9折（原價85元、特價50元）◾西西里風檸檬咖啡系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）◾風味飲系列指定熱飲12杯540元，6.9折（原價65元、特價45元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）◾新減糖抹茶歐蕾買10送10，5折（原價65元、特價33元）◾四季春茶／紅玉紅茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）◾大杯蜂蜜美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）◾大杯蜂蜜拿鐵買10送10，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買10送10，5折（原價70元、特價35元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）