美國總統川普（Donald Trump）日前出席NBA總冠軍賽G3，不僅在麥迪遜廣場花園（MSG）遭到全場主場球迷震耳欲聾的噓聲洗禮，更被《每日郵報》引用專業唇語專家分析指出，川普在場邊向尼克老闆多蘭（James Dolan）提議，希望在尼克隊奪冠時，由他親自頒發賴瑞·歐布萊恩冠軍金盃（Larry O’Brien Trophy）。然而，這場原本看似單純的體育外交，背後似乎藏著巨大的政商利益交換。
頒獎儀式預演？川普擬將「觀賽」升級為「頒獎」
根據美國媒體《每日郵報》分析，川普在比賽期間與多蘭交談時，明確表達了希望親自參與冠軍頒獎儀式的意願。這並非川普首次在大型運動賽事中「加戲」。早在2025年1月的世俱盃（FIFA Club World Cup）上，川普便曾在未被預先安排的情況下，強勢現身並為切爾西隊頒發獎盃。分析指出，這種試圖讓自己成為重大賽事核心人物的行為，反映了川普一貫的政治風格。
80億美元的「禮物」 多蘭與川普的政商聯盟
這場高規格的邀約背後，被外界視為與一項驚人的政商協議有關。曾為ESPN、《衛報》等媒體撰寫專欄的籃球評論員埃斯科貝多（Lee Escobedo）在專欄中揭露，尼克主場麥迪遜廣場花園長年面臨底下的「賓州車站」（Penn Station）改建問題，過去改建計畫曾要求將MSG搬遷至第七大道對面，這對多蘭而言是巨大損失。
然而，今年5月下旬，川普政府突然宣布批准80億美元的聯邦資金，用於一項不需要搬遷麥迪遜廣場花園的賓州車站翻新方案。埃斯科貝多直言：「這場邀約並非單純的球賽招待，而是一場勝利巡遊，或是一份遲來的謝禮。」
從私人情誼到政治與利益的結合
多蘭與川普的友誼由來已久。2002年，多蘭在川普的海湖莊園舉辦婚禮；隨後在多蘭面臨人臉辨識技術引發的法律醜聞時，甚至重金聘請川普的前通訊主任希克斯（Hope Hicks）擔任顧問處理公關危機。此外，多蘭更多次捐贈數十萬美元給支持川普的政治基金。
這場總冠軍賽不僅是籃球盛事，更意外演變成一場關於政商利益與個人權力的劇場。隨著尼克隊持續衝擊53年來的首座金盃，這對長年交好的政商盟友，是否真的會在奪冠之夜安排川普親手頒發金盃，將成為全美輿論最關注的焦點。
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根據美國媒體《每日郵報》分析，川普在比賽期間與多蘭交談時，明確表達了希望親自參與冠軍頒獎儀式的意願。這並非川普首次在大型運動賽事中「加戲」。早在2025年1月的世俱盃（FIFA Club World Cup）上，川普便曾在未被預先安排的情況下，強勢現身並為切爾西隊頒發獎盃。分析指出，這種試圖讓自己成為重大賽事核心人物的行為，反映了川普一貫的政治風格。
80億美元的「禮物」 多蘭與川普的政商聯盟
這場高規格的邀約背後，被外界視為與一項驚人的政商協議有關。曾為ESPN、《衛報》等媒體撰寫專欄的籃球評論員埃斯科貝多（Lee Escobedo）在專欄中揭露，尼克主場麥迪遜廣場花園長年面臨底下的「賓州車站」（Penn Station）改建問題，過去改建計畫曾要求將MSG搬遷至第七大道對面，這對多蘭而言是巨大損失。
然而，今年5月下旬，川普政府突然宣布批准80億美元的聯邦資金，用於一項不需要搬遷麥迪遜廣場花園的賓州車站翻新方案。埃斯科貝多直言：「這場邀約並非單純的球賽招待，而是一場勝利巡遊，或是一份遲來的謝禮。」
從私人情誼到政治與利益的結合
多蘭與川普的友誼由來已久。2002年，多蘭在川普的海湖莊園舉辦婚禮；隨後在多蘭面臨人臉辨識技術引發的法律醜聞時，甚至重金聘請川普的前通訊主任希克斯（Hope Hicks）擔任顧問處理公關危機。此外，多蘭更多次捐贈數十萬美元給支持川普的政治基金。
這場總冠軍賽不僅是籃球盛事，更意外演變成一場關於政商利益與個人權力的劇場。隨著尼克隊持續衝擊53年來的首座金盃，這對長年交好的政商盟友，是否真的會在奪冠之夜安排川普親手頒發金盃，將成為全美輿論最關注的焦點。
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