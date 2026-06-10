我是廣告 請繼續往下閱讀

任天堂台灣時間6月9日晚間10點，無預警線上開播最新一期「Nintendo Direct 2026.6.9」發表會，本次節目時長約 50 分鐘，聚焦於今年下半年的重點新作陣容，由於適逢次世代主機 Switch 2 推出一週年，不僅本家一線頂級 IP 齊發，更有第三方大廠強勢進駐，成功引爆全球玩家熱烈討論。最讓老玩家起雞皮疙瘩的壓軸震撼彈，莫過於永恆神作《薩爾達傳說：時之笛》現代重製版的正式發表，這款在 1998 年確立 3D 動作遊戲里程碑的傳奇作品，將運用次世代硬體的最新繪圖技術全面重生，預告片中展現了驚人的光影表現與細緻場景，官方更宣佈遊戲預計於2026年內就會登上 Switch 2，無疑是今年底最強的銷量推手。除了薩爾達傳說，任天堂第一方工作室也端出極具誠意的續作名單，包括由 Monolith Soft 打造的頂級 RPG 系列，首度驚喜曝光正統續作《異度神劍 Genesis》確立為 Switch 2 專用遊戲；同時，戰略角色扮演玩家引頸期盼的《聖火降魔錄：萬縷千絲》也公開最新宣傳片，故事將圍繞著戰士齊聚的「韃古席翁大劍鬥祭」展開，並定檔9月17日發售。第三方大廠方面，SQUARE ENIX 驚喜公開《王國之心 4》的最新宣傳影片，並首度解禁發售平台，確認該作將首發登陸 Switch 2 主機。此外，包含 BANDAI NAMCO 的《傳奇》系列新作，以及 Marvelous、From Software 等大廠的最新跨世代作品更新資訊，都大幅強化 Switch 2 進入第二年後的遊戲庫。而在照顧次世代玩家之餘，現行 Switch 平台在今年暑假也迎來歡樂的同樂強檔。許久未見的趣味音樂節奏遊戲《節奏天國：奇蹟之星》宣布將於7月2日率先在現行主機上發售。本次作品除了維持經典的一鍵節拍操作，最大亮點在於首度追加了支援2至4人的多人同樂模式，勢必將成為今年夏天的家庭派對首選。整體而言，這場在「夏日遊戲節」熱潮中突襲的 Nintendo Direct 內容高潮迭起，隨後接續的 95 分鐘 Treehouse 實機遊玩展示更進一步補足細節。任天堂不僅透過《時之笛》與《聖火降魔錄》等重磅本家陣容展現了驚人的護航實力，第三方大廠的極高參與度更印證了市場對次世代主機的強烈信心。