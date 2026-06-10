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2026年NBA總冠軍賽G3雖然由聖安東尼奧馬刺以115：111擊敗紐約尼克，成功將系列賽追成1比2，但比賽最受關注的焦點卻不是勝負結果，而是文班亞馬（Victor Wembanyama）首節一次爭議肢體動作。這位馬刺當家球星在卡位過程中將尼克王牌布朗森（Jalen Brunson）推倒在地，裁判當下卻未做出任何吹判，引發外界熱議。事件持續延燒後，不僅尼克死忠球迷、好萊塢男星班·史提勒（Ben Stiller）公開怒批這根本「不是籃球動作」，美媒也爆料NBA官方已啟動賽後複查程序，文班亞馬甚至可能面臨追加惡意犯規處分，讓這起風波在Game 4開打前持續升溫。這起引爆全美體育圈口水戰的衝突發生在Game 3首節。當時文班亞馬與布朗森在罰球線附近卡位糾纏，沒想到身高224公分的文班亞馬竟然惡意施力，直接將布朗森狠狠摔倒在地，氣得布朗森起步上前理論。荒謬的是，現場裁判組當下竟完全沒有任何表示。賽後，向來力挺尼克的好萊塢大導班·史提勒在社群平台X上憤怒發文，直指文班亞馬的行為完全脫離了籃球競技的範疇。這番言論甚至得到了大批馬刺理性球迷的贊同，有聖安東尼奧粉絲無奈表示：「作為馬刺迷我也無法護航。斑馬必須學會控制情緒，這動作太荒謬了，裁判沒響哨對這項運動來說是個極其糟糕的污點。」針對這起引發巨大民怨的漏判，名記馬克·史坦（Marc Stein）透露，NBA官方已經依照慣例啟動了「秋後算帳」的複查機制，文班亞馬極有可能在今日Game 4賽前遭到聯盟追加「惡意犯規」的懲處。事實上，布朗森在這場血戰中不斷遭到馬刺球員的肉搏「洗禮」，屢屢被撞飛卻從未獲得裁判的惡意犯規大哨庇護；反倒是他在一次防守尚帕尼（Julian Champagnie）三分投射的防守中，被裁判吹了一次惡意犯規。儘管飽受針對與黑哨爭議，布朗森依然燃燒小宇宙，與文班亞馬同場砍下全場最高的32分。雖然在出手選擇上遭到部分名嘴質疑，但布朗森此役25投11中，已經打出了他今年總決賽以來個人最高的投籃命中率。隨著系列賽即將在台灣時間6月11日迎來最關鍵Game 4，這場夾雜著好萊塢口水戰與聯盟調查陰影的史詩對決，勢必將在麥迪遜廣場花園燃燒到最高點。