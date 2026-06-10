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▲美國總統唐納·川普（Donald Trump）親臨麥迪遜廣場花園觀賞Game 3，但其引發的安檢混亂與派對取消，讓他在大螢幕亮相時慘遭全場紐約球迷狂噓。（圖／路透／達志影像）

2026年NBA總冠軍賽場外最具爭議的超級焦點——美國總統唐納·川普（Donald Trump），確定將不會出席關鍵的Game 4！川普在9日受尼克老闆多蘭（James Dolan）邀請親臨Game 3後，原本有意繼續參與週四開打的第4戰。不過，根據權威記者最新消息指出，川普已決定取消行程，這項決定立刻在紐約球迷圈引發熱烈慶祝，甚至有球迷打趣地說：「這絕對是馬刺隊最糟糕的壞消息！」川普在昨日現身麥迪遜廣場花園（MSG），成為美國歷史上首位親臨NBA總決賽現場的現任總統。然而，迎接他的並非全場歡呼，當球場大螢幕帶到他的畫面時，現場爆發了震耳欲聾的狂噓聲，這股不滿情緒甚至透過全美轉播清晰地傳遞出去。有趣的是，儘管現場噓聲四起，川普本人卻對這場「大蘋果震撼教育」有著截然不同的解讀。他在事後受訪時堅稱，自己實際上受到了現場觀眾的熱烈歡迎。川普在談到群眾反應時表示：「我覺得非常棒，我認為這實際上相當驚人。我覺得大部分都是歡呼聲。現場非常大聲，而且大家都非常熱情。」雖然川普先前曾暗示有機會連續出席Game 4，但事實證明這並不會發生。ESPN權威NBA內幕記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，川普因「行程衝突與公務義務」，預計將不會出席週三晚間的總決賽。「消息人士向ESPN透露，由於行程衝突與公務，總統川普預計不會出席週三晚間在MSG舉行的尼克與馬刺Game 4。身為死忠尼克迷的川普，在G3的大部分時間都是在包廂內觀賽，」查拉尼亞在社群平台X上寫道。對於紐約客來說，川普的缺席簡直是天大的好消息。不僅因為他先前引發了嚴重的安檢大塞車與維安癱瘓，更因為尼克引以為傲的季後賽13連勝，正好就在他進場的Game 3宣告破功。許多球迷在社群上狂歡慶祝這項決定，球迷紛紛在X上留言寫下：「這對馬刺來說可是個壞消息！」、「太好了。昨晚這座城市簡直是場維安噩夢。」、 「所謂的『行程衝突與公務』，根本只是不想再被全場狂噓一次而已吧！」、 「我們球隊身上的川普魔咒終於解除了！」