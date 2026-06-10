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伊朗南部傳爆炸聲 荷姆茲海峽設施遭攻擊

美伊談判陷僵局 荷姆茲海峽仍受封鎖

美國總統川普（Donald Trump）9日表示，在一架美軍AH-64阿帕契攻擊直升機於荷姆茲海峽遭伊朗無人機擊落後，美軍已對伊朗發動新一輪空襲，且回應行動「非常強硬、非常有力」。此舉使原本脆弱的美伊和平談判再添變數，也讓外界對中東局勢降溫的前景產生更多疑慮。川普接受美國國家廣播公司（ABC News）訪問時表示，伊朗擊落美軍直升機後，美方正在採取報復行動。他強調：「他們擊落了一架直升機，而此時此刻我們正在展開反擊。我認為反擊力道必須非常強硬、非常強悍，而這正是我們正在做的事。」伊朗官方媒體報導指出，位於荷姆茲海峽的格什姆島（Qeshm island）遭到攻擊，鄰近的西里克（Sirik）地區亦確認有飛彈或砲彈命中。伊朗媒體《法斯通訊社》則指出，荷姆茲甘省（Hormozgan）東部多地傳出爆炸聲響。在川普受訪之際，美國中央司令部（CENTCOM）宣布對伊朗展開新一輪空襲，對伊朗在荷姆茲海峽周邊部署的防空系統與雷達設施展開打擊。中央司令部將這次的軍事行動定義為「自衛性打擊」。據美方官員透露，遭擊落的阿帕契直升機是遭伊朗「見證者」（Shahed）系列單向攻擊無人機擊中。事發時直升機正在阿曼外海執行巡邏任務。美軍表示，事故發生於當地時間10日凌晨約3時，美國海軍無人水面艇隨後展開搜救，約兩小時後成功救起兩名機組員。中央司令部僅表示兩人情況穩定，未進一步說明墜機原因。川普則淡化事件影響，向《華爾街日報》表示：「這不是什麼大事，飛行員沒事。」並稱「飛行員安然無恙」。稍早，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，遭擊落的AH-64阿帕契直升機兩名飛行員均未受傷，已安全獲救。他也在文中強調「美國仍必須對這次攻擊作出回應」。不過這起突發衝突很可能為目前正在斡旋的和平協議帶來更沉重的壓力。儘管川普多次宣稱美伊距離達成協議已不遠，但自今年4月停火生效以來，雙方實質進展有限。目前伊朗仍持續限制荷姆茲海峽大部分航運活動。該水道在戰前承擔全球約五分之一原油及液化天然氣運輸量，是全球能源供應命脈。美國則持續對伊朗港口實施封鎖措施。美國能源部長萊特（Chris Wright）9日表示，近期通過荷姆茲海峽的船舶數量已顯著增加，但即使戰爭結束，能源運輸恢復正常仍需數個月時間。川普政府堅持，任何和平協議都必須確保伊朗無法發展核武；而德黑蘭則要求解除國際制裁、釋放數十億美元遭凍結資產，並承認其對荷姆茲海峽的控制權。