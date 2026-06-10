我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA總冠軍賽第三戰（G3）落幕，聖安東尼奧馬刺隊在客場以115：111險勝紐約尼克隊，將系列賽大比分追成1：2。然而，這場精彩的對決後卻發生多起嚴重的暴力事件，部分情緒失控的尼克球迷在麥迪遜廣場花園（MSG）外的街頭，襲擊並圍毆馬刺球迷。現場畫面被錄下並在社群媒體上瘋傳，引發軒然大波。對此，馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）與尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）都在第一時間站出來公開譴責。這並非紐約球迷第一次在季後賽賽後對敵隊粉絲施暴。昨日尼克主場吞敗、季後賽13連勝中斷後，部分無法接受結果的死忠尼克球迷，在球館外的紐約街頭攔截落單或少數的馬刺球迷，言語挑釁迅速升級為肢體衝突，多段流血衝突的影片隨即橫掃社群網路，對紐約形象造成嚴重打擊。馬刺隊當家超級巨星文班亞馬今日接受採訪時，毫不留情地痛批這些施暴者的行為。文班亞馬表示：「我的想法是，我們絕對不能忘記這只是一場比賽，我們只是在場上打球。我完全支持球迷展現熱情，但前提是必須建立在互相尊重的基礎上。這種暴力行為是絕對不可接受的。」面對自家球迷的脫序行為，尼克隊當家球星唐斯也在今日的媒體聯訪中試圖平息風波並強烈譴責暴力。唐斯嚴肅地表示：「籃球這項運動是建立在尊重與熱情的基礎之上，我們希望每個人都能互相尊重、以最純粹的心態享受籃球。這是總冠軍賽，沒有比這更棒的舞台了，請把肢體對抗留給球場上的球員就好。」除了球員之外，好萊塢知名巨星、同時也是尼克隊超級死忠鐵粉的好萊塢演員史提勒（Ben Stiller）也透過個人社群平台X呼籲大家冷靜：「身為尼克球迷，並不代表可以用任何方式去羞辱或不尊重馬刺球迷。我們在比賽期間固然會心潮澎湃，但我們必須對身為人類的彼此展現基本的尊重。」相較於場外的混亂，馬刺隊在這場高張力的比賽中展現了與年齡不符的沉穩，成功打破花園廣場的客場魔咒。不過，這也是這批年輕黑衫軍首度真正見識到「大蘋果」的狂熱民風。馬刺隊新星後衛哈玻（Dylan Harper）賽後坦言，紐約的主場氛圍確實非常瘋狂。哈玻表示：「這是我第一次來到紐約，一走出場館就被瘋狂狂噓。在先前的季後賽中，我們在西區決賽面對奧克拉荷馬雷霆時也遇過噓聲，但在明尼蘇達或波特蘭時就沒那麼嚴重。只能說這裡不愧是紐約，一個充滿敵意的地獄主場，但老實說，如果這裡不這麼瘋狂，感覺就不像總冠軍賽了。」儘管馬刺成功續命，但目前在大比分上仍以1：2落後，依舊處於逆風局勢。雙方的第四戰（G4）將於台灣時間明日早上8點30分繼續在麥迪遜廣場花園點燃戰火。在經歷了街頭暴力風波與雙方陣營的隔空喊話後，這場世紀對決的煙硝味已被徹底拉滿。