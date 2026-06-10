麥當勞表示，McGriddles「厚鬆餅堡」第三度登台，今（10）日正式回歸開賣，不少粉絲一早下雨衝現場都發現，幾乎不用排隊「比去年好買」，原來除了歡樂送還首度開放Uber Eats、foodpanda都可以外送了！《NOWNEWS今日新聞》記者挖出熊貓外送竟然有特餐8折「鬆餅堡一擊棒」外送優惠碼，菜單價格一次整理；「珍珠奶茶冰炫風」也同步開吃。
麥當勞厚鬆餅堡今開賣！不用排隊「比去年好買」
曾掀起「厚鬆餅堡之亂」的麥當勞，今夏三度回歸限時開賣，今早仍吸引許多人冒雨特地趕在第一天前往門市餐廳搶吃，「一大早來一顆好幸福」、「減肥也阻擋不了我吃鬆餅堡的決心！」粉絲不約而同表示：「麥當勞鬆餅堡輕鬆入手」、「很好！這次沒這麼多人搶...」、「比去年好買多了」。
原來這次麥當勞厚鬆餅堡除了歡樂送可點，還首度開放平台Uber Eats、foodpanda都可以外送了！還有粉絲在家先用手機點餐，結果還沒出門、餐點就做好可取餐，「可能雨太大，完全沒有排隊人潮」。
不過，《NOWNEWS今日新聞》記者海巡社群平台Threads，仍看到有部分餐廳得來速要排隊，也有人說外送不好等；提醒民眾，想吃麥當勞厚鬆餅堡仍建議預留時間，以免上班或上課遲到。
麥當勞厚鬆餅堡特餐8折！外送優惠碼「鬆餅堡一擊棒」挖出
除了這次麥當勞厚鬆餅堡比想像中好買，《NOWNEWS今日新聞》記者挖出，熊貓外送還有特餐8折「鬆餅堡一擊棒」外送優惠碼，「最高現折65元」吃到6月底。
foodpanda輸入「鬆餅堡一擊棒」鬆餅堡特餐享優惠價再8折！
◾️優惠時間：2026年6月10日至2026年6月30日有效
◾️使用方法：
1、於早餐時段06:00-10:30，訂購指定厚鬆餅堡特餐。
2、輸入優惠碼「鬆餅堡一擊棒」滿280元享8折。
3、優惠最高折抵65元，每人限用1次。
4、指定厚鬆餅堡特餐搭配薯餅＋西西里金選美式，「豬肉蛋厚鬆餅堡特餐」170元起、「香雞蛋厚鬆餅堡特餐」170元起、「火腿蛋厚鬆餅堡特餐」165元起、「豬肉厚鬆餅堡特餐」163元起。
5、優惠限指定用戶於麥當勞分店指定專區之指定品項方可使用，部分門市不適用。
6、優惠詳情以 app 及官網結帳頁面顯示為主，foodpanda 保留隨時單方修改權利。
麥當勞香雞蛋厚鬆餅堡！全系列門市現場、歡樂送、外送價格一覽
主打鹹甜口味的麥當勞厚鬆餅堡，風靡日韓成常態菜單！烙印有麥當勞Logo經典M標誌的鬆餅堡，特別加入楓糖漿調味，台灣第三次限時開賣，除了提供豬肉、豬肉蛋、火腿蛋3種口味，佐以切達吉事與楓糖醬，最新推出酥炸香雞排蛋口味。
麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」開賣資訊
◾️時間：6月10日起至7月14日早餐時段，上午5:00至10:30前限期開賣（若提早售完以提早售完日為準；部份餐廳未供應，或僅供應部份品項）。
◾️麥當勞餐廳門市現場價格：
McGriddles「香雞蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。
McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。
McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。
McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐114元。
◾️麥當勞歡樂送價格：
「香雞蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元
「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元。
「火腿蛋厚鬆餅堡」單點73元，薯餅套餐118元。
「豬肉厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。
◾️Uber Eats、foodpanda外送價格：
「香雞蛋厚鬆餅堡、豬肉蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐142元。
「火腿蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐134元。
「豬肉厚鬆餅堡」薯餅套餐132元。
麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」也開賣！價格一覽
麥當勞宣布，睽違兩年，「珍珠奶茶冰炫風」也在今6月10日回歸開賣。嚴選阿薩姆紅茶與台茶18號紅玉紅茶調製的紅茶醬基底，拌入甜香綿密的冰淇淋中，增添濃醇茶韻、還有Q彈紅茶珍珠及香酥卡滋脆片，滿足咀嚼控。
麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」6月10日起至7月28日限量供應（若提早售完以提早售完日為準），單點69元。
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曾掀起「厚鬆餅堡之亂」的麥當勞，今夏三度回歸限時開賣，今早仍吸引許多人冒雨特地趕在第一天前往門市餐廳搶吃，「一大早來一顆好幸福」、「減肥也阻擋不了我吃鬆餅堡的決心！」粉絲不約而同表示：「麥當勞鬆餅堡輕鬆入手」、「很好！這次沒這麼多人搶...」、「比去年好買多了」。
原來這次麥當勞厚鬆餅堡除了歡樂送可點，還首度開放平台Uber Eats、foodpanda都可以外送了！還有粉絲在家先用手機點餐，結果還沒出門、餐點就做好可取餐，「可能雨太大，完全沒有排隊人潮」。
不過，《NOWNEWS今日新聞》記者海巡社群平台Threads，仍看到有部分餐廳得來速要排隊，也有人說外送不好等；提醒民眾，想吃麥當勞厚鬆餅堡仍建議預留時間，以免上班或上課遲到。
除了這次麥當勞厚鬆餅堡比想像中好買，《NOWNEWS今日新聞》記者挖出，熊貓外送還有特餐8折「鬆餅堡一擊棒」外送優惠碼，「最高現折65元」吃到6月底。
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◾️優惠時間：2026年6月10日至2026年6月30日有效
◾️使用方法：
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2、輸入優惠碼「鬆餅堡一擊棒」滿280元享8折。
3、優惠最高折抵65元，每人限用1次。
4、指定厚鬆餅堡特餐搭配薯餅＋西西里金選美式，「豬肉蛋厚鬆餅堡特餐」170元起、「香雞蛋厚鬆餅堡特餐」170元起、「火腿蛋厚鬆餅堡特餐」165元起、「豬肉厚鬆餅堡特餐」163元起。
5、優惠限指定用戶於麥當勞分店指定專區之指定品項方可使用，部分門市不適用。
6、優惠詳情以 app 及官網結帳頁面顯示為主，foodpanda 保留隨時單方修改權利。
主打鹹甜口味的麥當勞厚鬆餅堡，風靡日韓成常態菜單！烙印有麥當勞Logo經典M標誌的鬆餅堡，特別加入楓糖漿調味，台灣第三次限時開賣，除了提供豬肉、豬肉蛋、火腿蛋3種口味，佐以切達吉事與楓糖醬，最新推出酥炸香雞排蛋口味。
麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」開賣資訊
◾️時間：6月10日起至7月14日早餐時段，上午5:00至10:30前限期開賣（若提早售完以提早售完日為準；部份餐廳未供應，或僅供應部份品項）。
◾️麥當勞餐廳門市現場價格：
McGriddles「香雞蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。
McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。
McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。
McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐114元。
◾️麥當勞歡樂送價格：
「香雞蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元
「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元。
「火腿蛋厚鬆餅堡」單點73元，薯餅套餐118元。
「豬肉厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。
◾️Uber Eats、foodpanda外送價格：
「香雞蛋厚鬆餅堡、豬肉蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐142元。
「火腿蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐134元。
「豬肉厚鬆餅堡」薯餅套餐132元。
麥當勞宣布，睽違兩年，「珍珠奶茶冰炫風」也在今6月10日回歸開賣。嚴選阿薩姆紅茶與台茶18號紅玉紅茶調製的紅茶醬基底，拌入甜香綿密的冰淇淋中，增添濃醇茶韻、還有Q彈紅茶珍珠及香酥卡滋脆片，滿足咀嚼控。
麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」6月10日起至7月28日限量供應（若提早售完以提早售完日為準），單點69元。