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麥當勞厚鬆餅堡今開賣！不用排隊「比去年好買」

▲麥當勞厚鬆餅堡今第三度回歸開賣，全新推出「香雞蛋厚鬆餅堡」。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞厚鬆餅堡特餐8折！外送優惠碼「鬆餅堡一擊棒」挖出

foodpanda輸入「鬆餅堡一擊棒」鬆餅堡特餐享優惠價再8折！

▲foodpanda麥當勞厚鬆餅堡特餐，8折優惠碼「厚鬆餅堡一擊棒」。（圖／翻攝自foodpanda APP）

麥當勞香雞蛋厚鬆餅堡！全系列門市現場、歡樂送、外送價格一覽

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」開賣資訊

▲麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」也6月10日開賣。（圖／麥當勞提供）

麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」也開賣！價格一覽

麥當勞表示，McGriddles「厚鬆餅堡」第三度登台，今（10）日正式回歸開賣，不少粉絲一早下雨衝現場都發現，幾乎《NOWNEWS今日新聞》記者挖出熊貓外送竟然有特餐8折「鬆餅堡一擊棒」外送優惠碼，菜單價格一次整理；「珍珠奶茶冰炫風」也同步開吃。曾掀起「厚鬆餅堡之亂」的麥當勞，今夏三度回歸限時開賣，今早仍吸引許多人冒雨特地趕在第一天前往門市餐廳搶吃，「一大早來一顆好幸福」、「減肥也阻擋不了我吃鬆餅堡的決心！」粉絲不約而同表示：「麥當勞鬆餅堡輕鬆入手」、「很好！這次沒這麼多人搶...」、「比去年好買多了」。還有粉絲在家先用手機點餐，結果還沒出門、餐點就做好可取餐，「可能雨太大，完全沒有排隊人潮」。不過，《NOWNEWS今日新聞》記者海巡社群平台Threads，仍看到有部分餐廳得來速要排隊，也有人說外送不好等；提醒民眾，想吃麥當勞厚鬆餅堡仍建議預留時間，以免上班或上課遲到。除了這次麥當勞厚鬆餅堡比想像中好買，◾️優惠時間：2026年6月10日至2026年6月30日有效◾️使用方法：1、於早餐時段06:00-10:30，訂購指定厚鬆餅堡特餐。2、輸入優惠碼「鬆餅堡一擊棒」滿280元享8折。3、優惠最高折抵65元，每人限用1次。4、指定厚鬆餅堡特餐搭配薯餅＋西西里金選美式，「豬肉蛋厚鬆餅堡特餐」170元起、「香雞蛋厚鬆餅堡特餐」170元起、「火腿蛋厚鬆餅堡特餐」165元起、「豬肉厚鬆餅堡特餐」163元起。5、優惠限指定用戶於麥當勞分店指定專區之指定品項方可使用，部分門市不適用。6、優惠詳情以 app 及官網結帳頁面顯示為主，foodpanda 保留隨時單方修改權利。主打鹹甜口味的麥當勞厚鬆餅堡，風靡日韓成常態菜單！烙印有麥當勞Logo經典M標誌的鬆餅堡，特別加入楓糖漿調味，台灣第三次限時開賣，除了提供豬肉、豬肉蛋、火腿蛋3種口味，佐以切達吉事與楓糖醬，最新推出酥炸香雞排蛋口味。◾️時間：6月10日起至7月14日早餐時段，上午5:00至10:30前限期開賣（若提早售完以提早售完日為準；部份餐廳未供應，或僅供應部份品項）。◾️麥當勞價格：McGriddles「香雞蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐114元。◾️麥當勞價格：「香雞蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元。「火腿蛋厚鬆餅堡」單點73元，薯餅套餐118元。「豬肉厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。◾️價格：「香雞蛋厚鬆餅堡、豬肉蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐142元。「火腿蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐134元。「豬肉厚鬆餅堡」薯餅套餐132元。麥當勞宣布，睽違兩年，「珍珠奶茶冰炫風」也在今6月10日回歸開賣。嚴選阿薩姆紅茶與台茶18號紅玉紅茶調製的紅茶醬基底，拌入甜香綿密的冰淇淋中，增添濃醇茶韻、還有Q彈紅茶珍珠及香酥卡滋脆片，滿足咀嚼控。麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」6月10日起至7月28日限量供應（若提早售完以提早售完日為準），單點69元。