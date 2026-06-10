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洛杉磯道奇隊今（10）日作客匹茲堡海盜隊主場，兩隊陷入1分差的激烈拉鋸戰。不料在第5局上半，道奇菜鳥捕手拉辛（Dalton Rushing）在一次跑壘中，因過度激進的滑壘動作被裁判認定為「妨害守備」，直接沒收了後續的進攻機會，甚至硬生生斷了下一棒巨星大谷翔平的打席。道奇當地轉播單位的球評卡羅斯（Eric Karros）對此感到無奈，甚至在轉播中大酸這根本是「1970年代的滑壘」。事件發生在5局上半，當時處於1分落後的道奇隊展開反撲，首名打者拉辛展現選球眼，靠著保送成功踏上一壘。隨後下一棒的弗里蘭（Kyle Freeland）擊出二壘方向的滾地球，海盜隊二壘手迅速接球並踩二壘完成封殺。此時，一壘奔向二壘的拉辛為了破壞雙殺，並未對準二壘壘包滑壘，反而整個人直直朝著海盜隊野手衝撞過去。雖然海盜隊野手被撞到失去平衡、勉強傳向一壘時讓擊球員安全上壘，但現場裁判隨即鳴笛，判定拉盛這個滑壘動作構成「妨害守備」，弗里蘭同樣被判出局，道奇隊因此吞下致命的雙殺。這記判決讓現場氣氛瞬間冷掉，因為此時下一棒正是手感火燙、準備登場打擊的看板球星大谷翔平。拉辛的跑壘失誤，等於直接掐斷了道奇隊在該局由大谷發動攻勢的絕佳機會。道奇隊當地電視台《SportsNet Los Angeles》的轉播群見狀也大失所望。主播尼爾森（Stephen Nelson）無奈直呼：「噢……裁判吹判了，這看來是拉辛的妨害守備。」而一旁的球評、道奇名將卡羅斯（Eric Karros）則搖頭苦笑點評道：「那球……那球真的是個太過頭的粗暴打法了。」卡羅斯隨後更在轉播中開啟嘲諷模式，直指拉辛的跑壘觀念過時：「那種滑法，簡直就像是在刻意模仿1970年代的名將麥克雷（Hal McRae）一樣。在現代棒球規則下，你滑壘時手腳至少要能觸碰到壘包，或者展現出你要去碰壘包的身體姿勢，而不是直接衝著人去。如果電視機前有年輕球迷沒看過麥克雷當年是怎麼滑壘的，我強烈建議你們現在可以去Google搜尋一下『皇家、洋基、麥克雷』。」事實上，大聯盟近年為了保護野手，早已嚴格修訂「尤特利條款 （Chase Utley Rule）」，禁止跑者在二壘強迫封殺局面上，採取故意偏離壘道、衝撞野手的危險滑壘。道奇隊潛力新秀拉辛這次因跑壘觀念偏差繳了昂貴學費，不僅讓球隊攻勢中斷，更讓引頸期盼大谷翔平進攻的球迷大呼可惜。