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美國股市週二再度遇壓，科技股走跌，四大指數多數走低，僅道瓊指數逆勢走高，台指期夜盤終場下跌799點，拖累台北股市今（10）日開盤下跌122.99點、來到44581.45點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.96點、來到422.75點。今日開盤量大強勢個股：和桐、仁寶、九豪、國巨*、第一金；開盤量大弱勢個股：友達、華邦電、台新新光金、凱基金、聯電。權值股全數走低，權王台積電明日除息6元，今日開盤下跌20元、來到2285元；聯發科開盤下跌160元、來到4315元；台達電開盤下跌45元、來到2370元。地緣政治方面，美國能源部長表示，荷姆茲海峽的船運流量正顯著回升，加上美國總統川普依舊聲稱，美國與伊朗可望在「兩到三天內」達成協議，並立即重新開放荷姆茲海峽，使西德州原油期貨下跌約3%，跌破每桶90美元。但AI概念股成為壓盤重心，美股四大指數多數走低，僅道瓊指數上漲86.10點或0.17%，收50872.11點，那斯達克指數下跌250.84點或0.97%，收25678.82點，標普500指數下跌19.08點或0.26%，收7386.65點，費半指數下跌248.88點或1.93%，收12657.81點。台股ADR漲跌互見，台積電ADR上漲0.26%；日月光ADR下跌1.24%；聯電ADR下跌0.60%；中華電信ADR上漲2.50%。台指期夜盤震盪後走低，一度下跌逾1500點，終場下跌799點或1.79%，收在43878點，台積電期貨盤後終場下跌25元或1.08%，收在2295元。