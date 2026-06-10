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2026年NBA總冠軍賽Game 3不僅場內激烈，場外更演變成一場失控的街頭暴動。由於美國總統川普（Donald Trump）親臨麥迪遜廣場花園（MSG）導致周邊安全封鎖，約7,000名紐約尼克球迷被迫改至附近的布萊恩公園（Bryant Park）參與市府舉辦的官方轉播派對。然而，隨著尼克不敵聖安東尼奧馬刺，部分心碎的球迷情緒徹底失控，引發嚴重的肢體衝突與破壞行為，最終導致21人被警方控制、5名警察受傷的慘劇。根據紐約市警察局（NYPD）的說法，週一晚間在曼哈頓舉行的轉播派對最終演變成「極度魯莽」的暴動。隨著尼克隊吞下敗仗、中斷季後賽13連勝，部分沮喪的球迷開始攀爬路燈、強行拔起街頭標誌，甚至向維持秩序的警員投擲物品。警方釋出的畫面顯示，儘管派對中多數球迷保持冷靜，但部分群眾不僅阻礙交通、拒絕解散，更在街頭互砸玻璃物品並引發大規模群毆。這場混亂最終導致21人遭到警方控制，其中8人被正式逮捕（包含2人因襲擊警察遭控），另外13人則被開出刑事傳票；同時有5名執勤警員在衝突中受傷。目前警方尚未公布受傷員警的詳細傷勢與被捕人員的細節。紐約市警局在聲明中痛批：「群眾變得越來越喧鬧、暴力且具破壞性，發生了多起脫序與危險行為。部分成員參與了極度魯莽的舉動——包含引發大規模的暴力肢體衝突，導致多人受傷。」紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）的發言人拉斯金（Sam Raskin）則強調，雖然絕大多數球迷都是和平觀賽，但在城市各處發生的鬥毆與包含襲警在內的破壞事件「絕對無法容忍」。目前紐約市府與警方尚未確認，在即將到來的Game 4，是否會恢復舉辦MSG場外的轉播派對。事實上，在上個月的東區決賽期間，NYPD就曾以群眾「過於粗暴」、對公共安全構成威脅為由，表態不支持在球館外舉辦轉播派對；但這項決定在尼克睽違27年重返總決賽後被市長辦公室推翻。