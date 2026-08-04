白海豚颱風目前持續向西前行，路徑目前稍微北修，不過後期路徑依舊有非常大的不確定性，氣象職人「吳聖宇」表示，目前白海豚有兩種走法，一種就是大角度北轉、一種則是持續向西行，通過琉球群島後目前的預估呈現「開花」走勢，實際不管走哪條路線，但超肥的外圍環流都會影響台灣天氣，周末帶來風風雨雨的情況還是避免不了。
白海豚最新侵台路線2劇本！太平洋高壓變關鍵角色
吳聖宇表示，白海豚颱風現在有2個需要關注的關鍵點，第一就是颱風未來5天的移動速度，理論上颱風速度會很快，方向偏西，沒有意外的話7日就會來到琉球那霸附近，若速度更快就可能越過那霸開始進入東海海域，白海豚游越快，就會衝到越西邊的位置。
吳聖宇說明，第二則是8至9日太平洋高壓勢力東退的程度，無論傳統物理模式或是AI調整模式都對東退程度有較大落差。如果高壓退得多，颱風就會先放慢，再逐漸大角度北轉，對台灣來說，就是「在家門口緊急轉彎」，影響程度稍微小一些；反之，高壓退得少颱風可能就保持較西北西的路徑，對台灣風雨影響程度會較大。
白海豚路徑北修開花！環流太肥「台灣風雨躲不掉」
吳聖宇提到，不管是傳統物理模式或是AI調整模式彼此陣營內都是不一致的狀態，系集模式普遍都呈現過了琉球群島後就開花的狀態，也更增加預報的不確定性跟困難度。另外還有變數就是，有注意到白海豚在最靠近台灣的周末，部分預報有看到海南島到南海北部還有另一個季風低壓擾動可能逐漸跟它要合併，這種情況會不會讓颱風往西偏的機會增加，也是值得注意的地方。
「目前白海豚對台灣的影響程度還沒辦法確定，預報尚未能看到明確的趨勢」吳聖宇說，不過從周三（5日）以後，颱風外圍的北風就會開始影響台灣天氣，周末期間（8日、9日）應該會是影響最明顯的時間點，由於這颱風靠近台灣時範圍不小，即使颱風北轉的角度大，肥大的外圍環流仍會影響台灣天氣，所以就算最後颱風沒有很靠近，帶來風風雨雨的情況可能還是避免不了，有周末行程安排的朋友要多加注意。
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吳聖宇表示，白海豚颱風現在有2個需要關注的關鍵點，第一就是颱風未來5天的移動速度，理論上颱風速度會很快，方向偏西，沒有意外的話7日就會來到琉球那霸附近，若速度更快就可能越過那霸開始進入東海海域，白海豚游越快，就會衝到越西邊的位置。
吳聖宇說明，第二則是8至9日太平洋高壓勢力東退的程度，無論傳統物理模式或是AI調整模式都對東退程度有較大落差。如果高壓退得多，颱風就會先放慢，再逐漸大角度北轉，對台灣來說，就是「在家門口緊急轉彎」，影響程度稍微小一些；反之，高壓退得少颱風可能就保持較西北西的路徑，對台灣風雨影響程度會較大。
白海豚路徑北修開花！環流太肥「台灣風雨躲不掉」
吳聖宇提到，不管是傳統物理模式或是AI調整模式彼此陣營內都是不一致的狀態，系集模式普遍都呈現過了琉球群島後就開花的狀態，也更增加預報的不確定性跟困難度。另外還有變數就是，有注意到白海豚在最靠近台灣的周末，部分預報有看到海南島到南海北部還有另一個季風低壓擾動可能逐漸跟它要合併，這種情況會不會讓颱風往西偏的機會增加，也是值得注意的地方。
「目前白海豚對台灣的影響程度還沒辦法確定，預報尚未能看到明確的趨勢」吳聖宇說，不過從周三（5日）以後，颱風外圍的北風就會開始影響台灣天氣，周末期間（8日、9日）應該會是影響最明顯的時間點，由於這颱風靠近台灣時範圍不小，即使颱風北轉的角度大，肥大的外圍環流仍會影響台灣天氣，所以就算最後颱風沒有很靠近，帶來風風雨雨的情況可能還是避免不了，有周末行程安排的朋友要多加注意。
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