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白海豚最新侵台路線2劇本！太平洋高壓變關鍵角色

如果高壓退得多，颱風就會先放慢，再逐漸大角度北轉

反之，高壓退得少颱風可能就保持較西北西的路徑，對台灣風雨影響程度會較大。

白海豚路徑北修開花！環流太肥「台灣風雨躲不掉」

系集模式普遍都呈現過了琉球群島後就開花的狀態，也更增加預報的不確定性跟困難度。

周末期間（8日、9日）應該會是影響最明顯的時間點

所以就算最後颱風沒有很靠近，帶來風風雨雨的情況可能還是避免不了，有周末行程安排的朋友要多加注意。