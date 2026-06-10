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2026年MLB賽季持續進行，洛杉磯道奇今（10）日作客匹茲堡海盜，上演大谷翔平（Shohei Ohtani）與去年國聯賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）的王牌對決。不過這場備受矚目的「神仙打架」最終由海盜強投占得上風，大谷面對史金恩茲3個打席全數無功而返，不僅3打數無安打，還吞下1次三振。轉播鏡頭更捕捉到一名身穿道奇球衣的小球迷目睹大谷遭三振後，當場雙手抱頭露出難以置信的表情，逗趣畫面立刻在網路上瘋傳。面對大聯盟現役最頂尖的右投之一，大谷翔平今日的打擊顯得有些施展不開。一局上首打席，大谷在1好1壞的情況下，對一顆94英里（約151公里）的外角指叉球出棒，最終擊成二壘方向滾地球出局。三局上第二打席，道奇攻佔無人出局一壘有人，大谷在1好2壞落後時，面對史金恩茲飆出一顆高達97.3英里（約157公里）的偏高極速火球，無奈揮棒落空吞下三振。轉播畫面甚至捕捉到看台上的道奇小球迷見狀「雙手抱頭」崩潰的有趣畫面。五局上兩人出局後，大谷迎來本場第三度交鋒，這次他遭到一顆88.8英里（約143公里）的外角變速球引誘，再次擊出二壘滾地球，苦吞3打席連續無功而返的窘境。海盜少主史金恩茲此戰雖在首局獲得隊友2分火力支援，但在二局上面臨道奇「鑽石打線」的考驗。貝茲（Mookie Betts）、曼西（Max Muncy）接連敲安後，靠著塔克（Kyle Tucker）的高飛犧牲打追回1分。不過史金恩茲隨即回穩，不僅在四局上狂飆「KKK」三振掉貝茲、塔克與沃德（Ryan Ward），五局上更成功製造雙殺化解危機。六局上，史金恩茲遭遇亂流，先是遭佛里曼（Freddie Freeman）擊出二壘安打，隨後曼西補上一支直擊二壘手的強襲適時安打，幫助道奇將比分扳成2：2平手。總計史金恩茲今日主投6局共用103球，被敲出6支安打，飆出7次三振與2次保送，失掉2分。雖然成功封鎖大谷，但因退場時平手，無緣終止近期的勝投荒。儘管今日打擊受挫，但大谷翔平本季投打兩端的數據依舊維持「鬼神」級別。賽前他在打擊方面繳出打擊率3成02、11轟與35分打點；投手方面更是握有6勝2敗、防禦率僅0.74的驚人成績。大谷預計將在明（11）日的比賽中掛帥先發，這將是他自5月20日對戰教士以來，連續第4場以「二刀流」身份同場出賽，期盼在投手丘上討回顏面。