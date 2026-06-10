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▲洛杉磯道奇隊正捕手史密斯（Will Smith）因頸部不適連續缺陣，總教練坦言他被列入傷兵名單的可能性極高。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇傳出傷兵警訊，也讓大谷翔平接下來的先發登板出現新變數。球隊主戰捕手史密斯（Will Smith）因頸部不適已連續缺席3場比賽，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（10）日更坦言，史密斯傷勢恢復進度不如預期，被放進傷兵名單（IL）已是相當現實的選項。若史密斯確定無法出賽，預計於明（11）日掛帥先發的大谷翔平，將改與近期表現亮眼的年輕捕手拉辛（Dalton Rushing）搭檔。根據道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）的說法，史密斯的傷勢主要是在打擊揮棒時會感到疼痛。羅伯斯在受訪時表示：「他今天確實進行了簡單的打擊練習和傳接球，但整體的感覺依然沒有達到百分之百的狀態。要在明（11）日的比賽中上場難度很高，在正式回歸賽場前，他必須先能完整地撐過一次全套訓練。」羅伯斯進一步坦言球團對於史密斯傷情的擔憂：「原本我們都是以『每日觀察（Day-to-day）』的狀態來評估他，但幾天過去了，他的狀況並沒有明顯改善。因此，讓他進入傷兵名單休養，已經成為一個非常現實的選項。」在史密斯缺陣的這段期間，道奇隊由二號捕手拉辛扛下先發重任。這位深具長打潛力的年輕捕手不僅沒有讓球隊失望，反而在攻守兩端都繳出了亮眼成績。羅伯斯對他讚譽有加：「在這種不幸的情況下，能給他發揮的舞台算是不幸中的大幸。他在打擊端表現得相當穩定，在引導投手群方面的功力也非常出色。我相信這段期間對他來說是非常寶貴的經驗。」按照道奇隊的輪值安排，大谷翔平預計將於明（11）日客場迎戰匹茲堡海盜的比賽中掛帥先發。在史密斯高掛免戰牌的情況下，大谷翔平幾乎確定將與近期表現優異的拉辛首度在例行賽共組先發投捕搭檔，這對全新組合能擦出什麼樣的火花，也成了外界矚目的焦點。