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▲為了騰出名單空間，白襪隊將2024年選秀首輪大物外野手蒙哥馬利（Braden Montgomery）正式拉上大聯盟，期盼他的棒子能拯救低迷戰績。（圖／路透／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）芝加哥白襪隊今（10）日正式宣布球員異動，將日籍外野手西田陸浮下放至小聯盟3A。此舉主要是為了騰出空間，讓2024年選秀首輪第12順位的大物新秀蒙哥馬利（Braden Montgomery）迎來大聯盟初登板。然而，自5月底升上大聯盟以來，西田在攻守兩端皆有亮眼表現，這項突如其來的降格決定，讓許多芝加哥當地滿心期待村上宗隆傷癒歸隊後能與他連線的球迷大感錯愕，甚至在社群媒體上引發炎上。白襪球團透過官方X（舊稱Twitter）發布了最新的陣容名單：除了西田陸浮之外，右投桑德林（David Sandlin）也一同被下放至3A夏洛特騎士隊；升上大聯盟的則有左投洛克（Joe Rock）以及備受矚目的23歲大物打者蒙哥馬利。回顧西田陸浮短暫的大聯盟驚奇之旅，他在台灣時間5月26日面對雙城隊的比賽中迎來初登板，首秀便一鳴驚人，不僅敲出生涯首安，還在外野雷射肩長傳上演首次助殺。截至被下放前，西田總計出賽12場，29個打數敲出7支安打，貢獻2分打點，打擊率為2成41。除了具備腳程與強肩的優勢外，他還能同時勝任右外野、中外野，甚至重操舊業防守二壘，展現出極高的「超級工具人」價值。性格開朗的西田陸浮，在陣中日本同胞強打村上宗隆因傷缺陣的期間，一直扮演著球隊板凳席上的「開心果」角色，深受隊友與球迷喜愛。因此，當球團公布下放名單後，不滿的白襪球迷紛紛湧入官方X留言區宣洩憤怒。許多球迷直指近期打擊陷入嚴重低潮的外野手阿庫尼亞（Luisangel Acuña）與希爾（Derek Hill）才應該是被下放的人選。在此戰賽前，阿庫尼亞本季出賽47場，打擊率僅剩慘不忍睹的1成91（6分打點）；希爾出賽48場，打擊率也只有2成13（4轟、7分打點）。憤怒的芝加哥鄉民紛紛留言開轟：「該被下放的是阿庫尼亞吧！把我們的陸浮還來！」、「陸浮一定會再回來的，我保證」、「不！！！怎麼會是西田？」、「等等，為什麼下放的是西田？」、「快把西田叫回來！不然街上要暴動了啦！」、「我本來以為希爾或阿庫尼亞其中一個會被丟下去的...」。