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▲張琳目前《小姐不熙娣》的節目班底。（圖／張琳IG@ilsachang1109）

女星張琳近日在小S的節目《小姐不熙娣》擔任班底，以創業女強人的形象露面，頗受觀眾喜愛，但張琳最近卻被前未婚夫爆料，欠200萬元不還，還封鎖他。對此，張琳回應，她確實曾跟前未婚夫借錢周轉，但雙方對於還款金額談不攏才鬧翻。張琳也反過來爆料兩人當初分手原因，是前未婚夫出軌酒店小姐被她發現床照，才讓感情出現裂痕。據《鏡週刊》報導，張琳的前未婚夫近日在社群直接公開點名，說張琳欠200萬元不還：「張琳！不要假裝一切都沒事，依然台北租豪宅、背Chanel、各種出國玩，雖然妳封鎖我，週轉、借錢應該要還吧？」。對此，張琳回應週刊，自己創業初期確實有跟男方借錢周轉，後來兩人婚事告吹，分手時她也有提出還款計畫，表示沒辦法一次還清，想等台南的房子賣掉再給他錢，自己很願意溝通。不過張琳認知的欠款金額是80萬元，不是男方口中的200萬，雙方對於金額沒有共識，這才產生糾紛。針對二人分手原因，張琳也爆料，是前未婚夫外遇在先。她指控前未婚夫與酒店小姐偷情，對方還傳兩人的床照，撒嬌地說：「你睡著的時候好帥」，這才被張琳抓包。不過這只是分手導火線，最主要不合原因還是與錢有關；張琳說男方曾要她幫忙跟貴婦朋友借300萬元，張琳拒絕後，前未婚夫就罵她「只能同甘不能共苦」，這才讓她心死提分手。而張琳創業前，曾是孫協志旗下女團「Sun Lady」的一員，當時她擔任副團長，團長是貝兒，團員則為楹子及語恩。她們通過百人徵選脫穎而出，多方培訓後才成功於2013年1月出道，並在隔年發行EP，可惜沒什麼知名度，2015年10月時，團體正式解散。張琳目前是電商老闆娘，IG有12萬人追蹤。