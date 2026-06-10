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▲ 如果大型車正在轉彎——他就不在了。」原本悠哉拿著飲料若無其事喝水的警察B瞬間動作凝固，驚恐地以極緩慢速度挪動小碎步逃離現場。（圖／高市警交大提供）

為有效防制大型車交通事故，高市警局交通警察大隊創新推出一部兼具知識性與冷幽默的交通安全宣導短片《大車駕到，請注意！》，全程幾乎沒有台詞，全靠自帶喜感的肢體動作進行視覺示範。兩人展開一動一靜的默契配合，將原本枯燥的物理與法規限制，轉化為過目不忘的深刻警示。帶領市民朋友直擊大型車的「視野死角」與「內輪差」危機。有鑑於路上大型車輛車體龐大，發生事故時往往造成嚴重傷亡，且多數用路人常抱持「司機應該看得到我」的預期心理。高市警交大此次特別規劃實車拍攝，並安排兩位形象鮮明的員警搭檔演出。片中由警察A擔任正派嚴肅的主講人，負責冷靜揭露驚悚真相；警察B則化身全片「靈魂句點王」，全程幾乎沒有台詞，全靠自帶喜感的肢體動作進行視覺示範。兩影片核心精準拆解大型車的兩大用路殺手：在宣導「內輪差」時，當警察A冷靜說出：「我的同事現在站的位置，如果大型車正在轉彎——他就不在了。」原本悠哉拿著飲料若無其事喝水的警察B瞬間動作凝固，驚恐地以極緩慢速度挪動小碎步逃離現場。而在解析「視野死角」時，不論警察B在盲區內如何瘋狂揮舞充氣加油棒，甚至被調侃「就算在死角跳大腿舞，司機還是看不到」，犀利點出這「不是司機視力的問題，是物理的問題」，幽默反諷的警句一針見血，澈底打破用路人的錯誤迷思。高市警局交通大隊表示，透過震撼的空拍視角，完整呈現大型車居中、四周佈滿危險死角的宏觀畫面，並打出核心Slogan：「大車旁邊沒有安全距離，只有危險距離」，希望藉此強烈提醒機車族與行人，在道路上「看不到司機的臉，就是死角」，務必主動遠離、切勿並行。高市警交大呼籲市民朋友踴躍點閱並轉傳給身邊的至親好友，「平平安安出門、快快樂樂回家」，這不難，但真的可以救命！