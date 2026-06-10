四年一度的世界盃足球賽即將開踢，飯店業紛紛推活動應援。台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge有「進球狂歡組合餐」，更推出666元享海尼根生啤酒暢飲一小時。小鹿文娛旅宿宣告旗下旅館將轉播賽事，並推出贈送運動毛巾活動。高雄翰品酒店「港都茶樓」也推出內用點招牌一鴨三吃（一隻）料理，即贈送造型吸睛的足球造型流沙包一組。
📍台北六福萬怡：
台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge宣告，6月11日起至7月19日賽事期間推出限定餐飲優惠，邀請球迷齊聚觀賽百吋大螢幕，感受賽事張力，搭配精選美食。活動期間於The Lounge消費任一餐點，即可享有多項限定優惠，包括海尼根生啤酒或台灣精釀啤酒買二送一，或是以優惠價每位666元享海尼根生啤酒暢飲一小時。
此外，The Lounge特別推出「進球狂歡組合餐」，每套999元加一成服務費，包含派對炸物拼盤乙份及Lager、Weissbier啤酒各乙瓶，酥脆炸物搭配沁涼啤酒，活動期間凡於現場消費打卡或留下Google五星好評，即可獲贈松露薯條乙份。
📍小鹿文娛旅宿：
小鹿文娛旅宿集團特別推出「FIFA世界盃熱血應援計畫」，串聯臺北、臺南及花蓮多間館別打造足球狂歡據點，除了精彩賽事轉播外，小鹿文娛也貼心準備免費零食與飲品，陪伴旅客熬夜追球、盡情歡呼。
小鹿文娛同步推出線上應援抽獎活動，自6月11日起至6月30日止，只要至小鹿文娛官方臉書指定貼文留言，寫下支持的國家隊並為其加油打氣，就有機會把限量「FAWN LIFE潮流運動毛巾」帶回家，共抽出黑色及黃色款各一名。中獎名單將於7月20日公布。小鹿文娛也強調，將於世界盃賽事期間不定時推出館內互動挑戰及限量好禮等驚喜活動。
📍高雄翰品酒店：
高雄翰品酒店宣布，自6月11日至7月19日推出「瘋世足．翰品陪你熱血開踢」系列活動，結合在地特色美食、主題住房與館內消費回饋。首先是推出世足應援組合包，精選高雄在地特色零嘴，包括梓官漁會魷魚絲、林園魚薯條及美濃饗米，原價335元，活動期間優惠價290元即可入手，於一樓TOGO伴手禮店限量販售。
高雄翰品酒店內餐廳「港都茶樓」則推出內用點招牌一鴨三吃（一隻）料理，即贈送造型吸睛的足球造型流沙包乙組（4顆），讓用餐更添趣味。此外，每位用餐賓客還可獲得冠軍隊伍預測抽獎券一張，成功預測2026世界盃冠軍隊伍者，即有機會獲禮。另外飯店也推熱血應援房住房專案，凡預訂指定專案，即可獲贈世足應援組合包。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge宣告，6月11日起至7月19日賽事期間推出限定餐飲優惠，邀請球迷齊聚觀賽百吋大螢幕，感受賽事張力，搭配精選美食。活動期間於The Lounge消費任一餐點，即可享有多項限定優惠，包括海尼根生啤酒或台灣精釀啤酒買二送一，或是以優惠價每位666元享海尼根生啤酒暢飲一小時。
此外，The Lounge特別推出「進球狂歡組合餐」，每套999元加一成服務費，包含派對炸物拼盤乙份及Lager、Weissbier啤酒各乙瓶，酥脆炸物搭配沁涼啤酒，活動期間凡於現場消費打卡或留下Google五星好評，即可獲贈松露薯條乙份。
小鹿文娛旅宿集團特別推出「FIFA世界盃熱血應援計畫」，串聯臺北、臺南及花蓮多間館別打造足球狂歡據點，除了精彩賽事轉播外，小鹿文娛也貼心準備免費零食與飲品，陪伴旅客熬夜追球、盡情歡呼。
小鹿文娛同步推出線上應援抽獎活動，自6月11日起至6月30日止，只要至小鹿文娛官方臉書指定貼文留言，寫下支持的國家隊並為其加油打氣，就有機會把限量「FAWN LIFE潮流運動毛巾」帶回家，共抽出黑色及黃色款各一名。中獎名單將於7月20日公布。小鹿文娛也強調，將於世界盃賽事期間不定時推出館內互動挑戰及限量好禮等驚喜活動。
高雄翰品酒店宣布，自6月11日至7月19日推出「瘋世足．翰品陪你熱血開踢」系列活動，結合在地特色美食、主題住房與館內消費回饋。首先是推出世足應援組合包，精選高雄在地特色零嘴，包括梓官漁會魷魚絲、林園魚薯條及美濃饗米，原價335元，活動期間優惠價290元即可入手，於一樓TOGO伴手禮店限量販售。
高雄翰品酒店內餐廳「港都茶樓」則推出內用點招牌一鴨三吃（一隻）料理，即贈送造型吸睛的足球造型流沙包乙組（4顆），讓用餐更添趣味。此外，每位用餐賓客還可獲得冠軍隊伍預測抽獎券一張，成功預測2026世界盃冠軍隊伍者，即有機會獲禮。另外飯店也推熱血應援房住房專案，凡預訂指定專案，即可獲贈世足應援組合包。
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