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效力於美國職棒大聯盟（MLB）匹茲堡海盜隊體系的台灣24歲右投陳柏毓，今（10）日在佛羅里達新人聯盟（FCL Pirates）迎來傷後的首場復健賽。不過，這位備受期待的潛力大物似乎尚未找回比賽節奏，僅投1局就遭到對手痛擊狂失4分，賽後防禦率暴衝至36.00，不僅吞下敗投，也讓球迷對他的傷後狀態感到擔憂。面對明尼蘇達雙城新人聯盟球隊，擔任先發的陳柏毓開局就遭遇嚴峻考驗。一上場便被連續敲出2支安打，隨後更發生牽制失誤讓危機擴大。在2出局、一三壘有人的局面下，陳柏毓投出致命暴投奉送對手1分；接著又被擊出長打，並罕見地出現投手犯規，單局狂丟4分。教練團見狀，在只抓下2個出局數的情況下便先將他換下場。根據新人聯盟的特殊規則，陳柏毓在第2局下半重新登板測試狀況。不過他一上來就投出四壞球保送，在順利解決下一名打者後，球隊決定見好就收，更換投手結束他今日的投球任務。總計陳柏毓此役僅投1局，被敲出3支安打，投出2次三振與2次保送，失掉4分皆為責失，帳面成績相當不理想。回顧陳柏毓2026年的賽季，開局便走得有些顛簸。他在5月8日被海盜2A球隊（Altoona Curve）放入7天傷兵名單。在受傷前，他本季在2A出賽6場，主投20.1局，防禦率高達7.52，每局被上壘率（WHIP）為1.57。此次被下放新人聯盟，主要目的是透過實戰逐步恢復投球量與比賽感覺。身為海盜國際簽約的重點潛力股（簽約金125萬美元），陳柏毓去年季末曾短暫升上3A，但今年卻遭遇撞牆期。可能的原因包含年初參與WBC世界棒球經典賽導致「提早開機」，在連續高強度國際賽後，似乎提前出現疲勞現象。從今日復健賽中出現暴投、犯規與牽制失誤等狀況來看，陳柏毓的控球細節與比賽節奏明顯尚未調整到位。