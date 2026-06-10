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洛杉磯道奇隊今（10）日作客匹茲堡海盜隊主場，上演一場瘋狂逆轉秀。兩隊前段戰陷入激烈的投手戰，甚至一度遇到暴雨，但天空隨後奇蹟般掛起雙彩虹。7局上半，海盜隊因牽制失誤亂了陣腳，點燃了道奇的攻勢。看板球星大谷翔平揮出關鍵的二壘安打帶動攻勢，單局打者狂轟15人次灌進10分，終場道奇就以12：3大勝海盜。強打弗里曼（Freddie Freeman）也在這波猛攻中，達成了大聯盟生涯通算2500安的里程碑。本場比賽全美矚目的焦點，莫過於大谷翔平與海盜隊強投史金恩茲（Paul Skenes）的正面對決。兩人都身處國聯賽揚獎的競爭名單中，此役先發史金恩茲展現大將之風，前三打席利用犀利的指叉球與外角變速球，將大谷徹底壓制，前5局讓道奇打線難越雷池一步。而道奇先發投手勞爾（Eric Lauer）雖在首局下半遭遇亂流，被連續敲出兩發陽春砲失2分，但他隨後迅速穩住陣腳，繳出5.3局失2分的優質內容，成功讓兩隊在比賽中段維持在1：2的緊繃局面。6局上半，道奇展開反撲，靠著主砲蒙西（Max Muncy）在擊出幸運的內野安打，硬是將比分扳成2：2平手。此時天空突然降下傾盆大雨，隨後雨過天晴，球場上空甚至懸掛起極為罕見的「雙彩虹」，彷彿預告了接下來即將發生的奇蹟。7局上半海盜隊更換投手，道奇隊趁勢攻佔上一、三壘。此時輪到大谷翔平的第4打席，不料場地因雨後泥濘被迫短暫中斷填土，在短暫的停頓後，海盜隊捕手大膽嘗試牽制三壘，球卻意外砸中道奇隊跑者的背部彈開，讓道奇免費收下超前分以3：2領先。逃過一劫的大谷翔平隨後直接大棒一揮，掃出左外野方向、帶有打點的二壘安打。這記安打重擊徹底擊潰了海盜隊的防線，隨後帕赫斯（Andy Pages）炸裂兩分砲，道奇徹底打瘋，海盜投手群與內野防線接連崩盤，失誤、安打滿天飛。當道奇打者單局打完一輪再度輪到大谷時，他好整以暇選到保送再進帳1分打點。隨後登場的弗里曼在滿壘時，擊出左中間方向的適時二壘安打。這不僅是拉開比分的致命一擊，更是弗里曼MLB生涯通算第2500支安打，成為大聯盟歷史上第101位進入「2500安俱樂部」的傳奇打者。道奇在7局上整整打了15人次、狂敲7安、獲4次保送，單局鯨吞10分奠定勝基。由於分差過大，道奇在比賽後段讓弗里曼、蒙西等主力提前退場休息。到了8局下半原本輪到大谷翔平的第6打席時，教練團也決定換上代打，大谷最終仍留下了4打數1安打、1保送、2打點的優質成績，賽季打率維持在亮眼的.301，並將連續安打場次推進到第3場。終場道奇就以12：3在三連戰首戰拔得頭籌。值得期待的是，台灣時間明（11）日的第二戰，大谷翔平預計將以二刀流身份先發登板投球。