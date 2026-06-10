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效力於底特律老虎隊3A的「台灣怪力男」李灝宇，在日前經歷雙重賽單日雙響砲瘋狂表現後，今（10）日再度先發披掛上陣。此役他不僅順利敲出安打，將連續安打場次推進至第3場，更展現優質的選球眼獲得保送。終場老虎3A打線全面爆發，以12：4輕鬆痛擊雙城3A，收下大勝。李灝宇日前在對陣小熊3A的雙重賽中大放異彩，首戰先是以先發第四棒二壘手身份開轟、進帳雙安並包辦3分打點；次戰移防三壘同樣展現驚人破壞力，不僅4打席全數上壘，更在第6局狠狠將對手的紅中曲球扛出右外野牆外，揮出單日第二發全壘打，率隊贏球。帶著前一戰雙響砲的自信，李灝宇今日面對雙城3A改打先發第2棒、鎮守三壘。首打席他迅速進入狀況，鎖定來球直接掃成左外野方向的安打，擊球初速達88.9英哩，順利延續連續安打紀錄。雖然隨後兩次打席分別敲出三壘方向滾地球與一壘飛球，但來到第6局的第四次打席，李灝宇在打擊區展現耐心，與投手纏鬥後精準選到四壞球保送，單場第二度踏上壘包。第7局最後一次登場，他再度敲出擊球初速高達96.7英哩的中外野深遠飛球，可惜遭到外野手接殺。總計李灝宇此役共計4打數揮出1支安打，獲得1次保送、跑回1分，不過在守備端出現了1次守備失誤，賽後打擊率小幅調整為0.244。雖然守備端出現小瑕疵，但完全無法掩蓋李灝宇近期的打擊狂潮。近3場比賽下來，他合計狂敲5支安打（包含2發全壘打），狀態堪稱全隊最火燙。