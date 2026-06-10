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▲文班亞馬（Victor Wembanyama）強調自己非常享受在麥迪遜廣場花園讓全場紐約球迷瞬間安靜的快感。（圖／路透／達志影像）

2026年NBA總冠軍賽戰況白熱化，聖安東尼奧馬刺少主文班亞馬（Victor Wembanyama）場上是令對手頭痛的「法國怪物」，場下卻意外展現幽默本色。在Game 4賽前受訪時，談到自己從季後賽學到的經驗，文班亞馬竟笑著表示：「跌倒時要用手去撐，而不是用下巴去頂。」一句充滿法式幽默的回答瞬間逗樂現場媒體。儘管話語間帶著玩笑意味，但這位21歲超級新星也透露，經歷總冠軍賽高強度碰撞後，自己正在快速吸收季後賽的生存法則，並逐步蛻變成更成熟、更冷酷的領袖。記者會一開場，媒體的焦點並非冰冷的戰術，而是聚焦於文班亞馬日前被民眾拍到、在喧囂的紐約公園中鬧中取靜專注畫畫的照片。面對《華爾街日報》記者詢問，在紐約這樣高壓、嗜血的媒體市場中，這類心理調適是否格外重要？以及來到客場後還做了哪些放鬆行程時，文班亞馬調皮地笑了笑，展現他大男孩的一面：「我才不告訴你呢，我也不知道。其實這跟是不是紐約市沒什麼關係，純粹是因為季後賽的關係，背負著奪冠的壓力，我們每個人都得去調適自己的心態。」隨後，《紐約時報》記者提及，文班亞馬先前曾形容在客場打球就像「5打6（包含全場球迷）」的窒息氣氛，並好奇他是否真的享受這種被滿場敵意與噓聲包圍的殘酷環境？文班亞馬眼神一亮，毫不掩飾自己對大場面的熱愛：「噢，沒錯。這兩種情境都非常令人興奮。這就是為什麼我喜歡熱烈的群眾。在主場打球是一種額外的動力，你會想給那些支持你的人帶來一場精采的秀；而在客場，你就是想做完全相反的事——在NBA季後賽的歷史長河中，許多偉大的傳奇球星都經歷過奪冠前的「交學費階段」，往往要倒下幾次才能觸摸到冠軍金盃。ESPN記者向他拋出了一個犀利問題：「大家都說在季後賽成功前必須先經歷失敗，你是否能在總決賽期間學得夠快，打破這個歷史宿命，直接一路走向成功？」文班亞馬的回答依舊充滿了新生代王者的自信，並大方分享了他這幾場血戰下來，用肉體換來的防守與心理心得：「我們拭目以待，但我敢打賭，是的，直接奪冠是可能的。至於我們學到了什麼？我是說，在這次總決賽中學到了很多、很多事情。像是跌倒時要用手去撐，而不是用下巴去頂；如果去對抗的話，要擊中對方頭部以下的位置。還有很多其他的事情，但最重要的一點是：保持冷酷無情。」