2026年NBA總冠軍賽戰況白熱化，聖安東尼奧馬刺少主文班亞馬（Victor Wembanyama）場上是令對手頭痛的「法國怪物」，場下卻意外展現幽默本色。在Game 4賽前受訪時，談到自己從季後賽學到的經驗，文班亞馬竟笑著表示：「跌倒時要用手去撐，而不是用下巴去頂。」一句充滿法式幽默的回答瞬間逗樂現場媒體。儘管話語間帶著玩笑意味，但這位21歲超級新星也透露，經歷總冠軍賽高強度碰撞後，自己正在快速吸收季後賽的生存法則，並逐步蛻變成更成熟、更冷酷的領袖。
鬧中取靜的公園畫家！ 斑馬無視紐約媒體壓力
記者會一開場，媒體的焦點並非冰冷的戰術，而是聚焦於文班亞馬日前被民眾拍到、在喧囂的紐約公園中鬧中取靜專注畫畫的照片。
面對《華爾街日報》記者詢問，在紐約這樣高壓、嗜血的媒體市場中，這類心理調適是否格外重要？以及來到客場後還做了哪些放鬆行程時，文班亞馬調皮地笑了笑，展現他大男孩的一面：「我才不告訴你呢，我也不知道。其實這跟是不是紐約市沒什麼關係，純粹是因為季後賽的關係，背負著奪冠的壓力，我們每個人都得去調適自己的心態。」
隨後，《紐約時報》記者提及，文班亞馬先前曾形容在客場打球就像「5打6（包含全場球迷）」的窒息氣氛，並好奇他是否真的享受這種被滿場敵意與噓聲包圍的殘酷環境？
文班亞馬眼神一亮，毫不掩飾自己對大場面的熱愛：「噢，沒錯。這兩種情境都非常令人興奮。這就是為什麼我喜歡熱烈的群眾。在主場打球是一種額外的動力，你會想給那些支持你的人帶來一場精采的秀；而在客場，你就是想做完全相反的事——讓全場瞬間安靜、擊敗對手。」
用身體換來的學費！打破失敗宿命的「季後賽生存法則」
在NBA季後賽的歷史長河中，許多偉大的傳奇球星都經歷過奪冠前的「交學費階段」，往往要倒下幾次才能觸摸到冠軍金盃。ESPN記者向他拋出了一個犀利問題：「大家都說在季後賽成功前必須先經歷失敗，你是否能在總決賽期間學得夠快，打破這個歷史宿命，直接一路走向成功？」
文班亞馬的回答依舊充滿了新生代王者的自信，並大方分享了他這幾場血戰下來，用肉體換來的防守與心理心得：「我們拭目以待，但我敢打賭，是的，直接奪冠是可能的。至於我們學到了什麼？我是說，在這次總決賽中學到了很多、很多事情。像是跌倒時要用手去撐，而不是用下巴去頂；如果去對抗的話，要擊中對方頭部以下的位置。還有很多其他的事情，但最重要的一點是：保持冷酷無情。」
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記者會一開場，媒體的焦點並非冰冷的戰術，而是聚焦於文班亞馬日前被民眾拍到、在喧囂的紐約公園中鬧中取靜專注畫畫的照片。
面對《華爾街日報》記者詢問，在紐約這樣高壓、嗜血的媒體市場中，這類心理調適是否格外重要？以及來到客場後還做了哪些放鬆行程時，文班亞馬調皮地笑了笑，展現他大男孩的一面：「我才不告訴你呢，我也不知道。其實這跟是不是紐約市沒什麼關係，純粹是因為季後賽的關係，背負著奪冠的壓力，我們每個人都得去調適自己的心態。」
隨後，《紐約時報》記者提及，文班亞馬先前曾形容在客場打球就像「5打6（包含全場球迷）」的窒息氣氛，並好奇他是否真的享受這種被滿場敵意與噓聲包圍的殘酷環境？
文班亞馬眼神一亮，毫不掩飾自己對大場面的熱愛：「噢，沒錯。這兩種情境都非常令人興奮。這就是為什麼我喜歡熱烈的群眾。在主場打球是一種額外的動力，你會想給那些支持你的人帶來一場精采的秀；而在客場，你就是想做完全相反的事——讓全場瞬間安靜、擊敗對手。」
在NBA季後賽的歷史長河中，許多偉大的傳奇球星都經歷過奪冠前的「交學費階段」，往往要倒下幾次才能觸摸到冠軍金盃。ESPN記者向他拋出了一個犀利問題：「大家都說在季後賽成功前必須先經歷失敗，你是否能在總決賽期間學得夠快，打破這個歷史宿命，直接一路走向成功？」
文班亞馬的回答依舊充滿了新生代王者的自信，並大方分享了他這幾場血戰下來，用肉體換來的防守與心理心得：「我們拭目以待，但我敢打賭，是的，直接奪冠是可能的。至於我們學到了什麼？我是說，在這次總決賽中學到了很多、很多事情。像是跌倒時要用手去撐，而不是用下巴去頂；如果去對抗的話，要擊中對方頭部以下的位置。還有很多其他的事情，但最重要的一點是：保持冷酷無情。」
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