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美國職棒匹茲堡海盜隊官方網站的球員異動於今（10）日公告，簽下來自桃園大溪高中的高三應屆畢業大物林珺希。這也是繼去年野手廖宥霖加盟密爾瓦基釀酒人隊後，大溪高中隊史所培育出的第二位成功赴美追夢的球員，同時宣告今年台灣頂尖高中畢業生出國潮正式揭開序幕。即將在下週迎來18歲生日的林珺希，在高中時期與隊友賴謙凡並稱為「大溪雙雄」，是陣中不可或缺的看板球星。林珺希在去年U18世界盃棒球賽中大放異彩，頂替國家隊後援重任，在4場出賽、5.1局的投球中投出驚人的8次三振，締造無失分的驚艷表現，逐漸打開知名度。回到國內賽場，林珺希在114學年度高中棒球聯賽中不僅在投手丘上飆出生涯最快的148公里速球，在國內青棒賽事中也多次斬獲打擊個人獎項。由於能投能打、身兼球隊王牌與核心打者，林珺希也因此被冠上「大溪大谷翔平」的封號。雖然在小聯盟官方網站公布的球員異動清單中，海盜隊目前將林珺希歸類在「右投手」的類別中，進入美職體系後球團是否會點頭讓他延續投打兼修的「二刀流」挑戰，仍有待後續觀察。不過，這名17歲大物的加盟，也讓海盜隊陣中除了正在新人聯盟進行復健賽的台灣投手陳柏毓外，再度注入另一股台灣年輕新血。隨著旅美合約敲定，本屆玉山盃也將成為林珺希前往美國職棒報到前、在台灣本土賽事的最後告別秀。