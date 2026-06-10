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▲傅子純生前相當寵妻，經常帶老婆出國旅遊。（圖／傅子純IG@futzuchun_aaron）

男星傅子純7日因急性血癌病逝，享年46歲，他的靈堂已布置完成，今（10）日開放至親好友前往弔唁。而傅子純的愛妻今日稍早也在臉書發文，分享一張她與傅子純的合照，表示這是兩人15年前登記結婚當天所拍，遺孀心碎對傅子純喊話：「你是我的全部。」可見她還沉浸在哀傷中，無法自拔。傅子純驟然離世，讓愛妻李小姐澈底崩潰，她接連3天在臉書發文，思念亡夫。今日中午愛妻再度曝光一張與傅子純的合照，並在貼文寫道：「」。字裡行間可以看出老婆有多心碎，而照片中的傅子純笑容陽光帥氣，與老婆很登對。據悉，傅子純遺孀是圈外人，在演藝圈幕後工作，也認識許多藝人，曾跟白冰冰一起出國旅遊，當時傅子純親自送她到機場，讓白冰冰大讚夫妻二人感情甜蜜。而傅子純病倒前，最後一篇貼文也與老婆有關，兩人在5月20日這個諧音「我愛你（520）」的浪漫日子去泡溫泉約會。傅子純之後還趁著休假，帶老婆去峇厘島玩，怎料返台後他的身體狀況就越來越差，最後在家失去呼吸心跳，送醫搶救不治。由於夫妻倆沒生小孩，傅子純離世後，老婆一個人面對傷痛，顯得十分無力，因此演藝圈好友也聚集在一起，輪番到傅子純家中陪她，希望能幫助她穩定情緒。女星高欣欣也透露，傅子純老婆在親友陪伴下，情緒有漸漸平復，本來不吃不喝的她，已經開始少量進食。傅子純的靈堂目前已布置完成，今日下午1點開放親友前往悼念，經紀公司表示，由於家屬心情很沉重，為了保留安靜且莊重的追思空間，靈堂暫不開放一般民眾前往，屬於粉絲的追思會會另外擇日舉行。