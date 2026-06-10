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▲紐約尼克隊長布朗森（Jalen Brunson）當下慘遭摔翻在地，賽後他無奈表示「看到什麼就是什麼」，而聯盟決定不升級惡意犯規的結果再度引發紐約球迷暴動。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA總冠軍賽爭議持續延燒。聖安東尼奧馬刺少主文班亞馬（Victor Wembanyama）在G3首節將紐約尼克球星布朗森（Jalen Brunson）推倒在地的動作，引發外界質疑是否構成惡意犯規，甚至可能面臨追加懲處。不過最新結果正式出爐，儘管NBA裁判工會主席麥卡臣（Monty McCutchen）公開坦承這是一次明顯漏判，但聯盟在賽後複查後決定不追加任何惡意犯規處分，讓文班亞馬成功逃過禁賽危機，也再度掀起外界對判罰標準與球星待遇的激烈討論。這起爭議事件發生在G3第一節，當時文班亞馬在內線面對布朗森的防守，利用絕對的身材優勢，直接從布朗森的頭部與上身大力一推，將這名尼克主控狠狠推倒在地。重摔在地的布朗森起步後一度怒不可遏、上前想找文班亞馬理論，所幸隨後克制住情緒才未讓衝突擴大。荒謬的是，如此大動作的肢體侵犯，現場裁判竟然視若無睹、完全沒有響哨，引發外界強烈撻伐。面對排山倒海的黑哨質疑，裁判工會主席麥卡臣今日受訪時明確坦承：「那確實是一次漏判。」而遭到粗暴對待的布朗森在賽後被問及此事時，則展現大將之風、冷冷地回應：「無論你們在轉播畫面上看到什麼，就是什麼。」原本外界預期，在官方重播中心介入調查後，文班亞馬極有可能被補判一次一級或二級惡意犯規。如果真的被追加，對馬刺接下來的爭冠之路將是毀滅性的打擊。「這對聖安東尼奧來說是天大的好消息，但對比賽的公平性是個打擊。」ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目中指出。原因在於文班亞馬在此前對陣明尼蘇達灰狼的系列賽中，就曾因為對里德（Naz Reid）惡意出肘，被當場判罰二級惡意犯規並驅逐出場，當時他的「惡意犯規積分」就已被記下2點。根據聯盟鐵律，季後賽期間只要累積滿4點，下一場比賽就將自動面臨「無薪禁賽一場」的處分。如今聯盟高層決議不追加惡意犯規，讓文班亞馬的積分得以凍結在安全線的2分，成功躲過了可能危及G4或後續賽事的禁賽危機。