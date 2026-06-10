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美國與伊朗戰爭再度升溫，在美國總統川普喊話兩週內宣布勝利後，美軍針對伊朗展開新一輪報復性空襲後，伊朗也展開反擊，鎖定科威特和巴林的美軍基地空襲。根據美媒華爾街日報與Axios報導，美軍一架阿帕契直升機8日深夜在阿曼外海執行巡邏任務時，遭一架伊朗見證者（Shahed）無人機擊中墜落，一名美方官員告訴Axios，調查結果顯示一架伊朗無人機擊中這架阿帕契直升機導致墜毀。被擊落的美軍阿帕契直升機上兩名機組人員，已由一艘美國海上無人艇救起。美軍中央司令部隨即針對伊朗展開反擊，打擊海峽附近的伊朗防空系統與雷達設施。伊朗稍早再度反擊，根據半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聲稱對巴林和約旦境內的美國軍事基地發動攻擊，以報復美國對荷姆茲海峽港口和島嶼的攻擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊週三透過國營媒體發表聲明稱，他們對位於巴林的美國第五艦隊發動無人機襲擊，並對約旦阿茲拉克的一個基地發動了遠程飛彈襲擊。此外，美軍駐紮的科威特也表示也遭到了攻擊，防空系統「正在攔截敵方空中目標」。