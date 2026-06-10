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▲傅子純（左）參與益智問答節目《哈！真相大白》表現傑出，每題都答對，最後拿下代表冠軍的「金牌探員證」。據了解，目前拿下「金牌探員證」的來賓，全台不到10人。（圖／翻攝自公視臉書）

男星傅子純因急性血癌驟逝，享年46歲。消息一出震驚演藝圈，也讓無數影迷心碎。而他生前最後一次公開錄製節目的身影，也在播出的益智節目《真相大白》中正式曝光，目前網路也已看得到片段。節目中傅子純展現了驚人的博學與機敏，一路過關斬將奪下當集冠軍，令製作人和團隊都印象深刻，如今昔日活潑開朗的畫面成了追憶，讓電視機前的觀眾、幕後團隊都忍不住為之鼻酸。回憶起錄影當天的點滴，《真相大白》節目製作人表示，死訊實在太讓人不敢置信，希望家屬節哀保重。他表示，錄影當天傅子純看起來並無任何異樣，首次參加該節目的他，即憑藉實力拿下當集冠軍的「金牌探員證」，當下笑得非常開心。工作團隊也陷入悲痛之中，有工作人員表示：「傅子純那時候錄影看起來都還蠻好的，題目也都一直答對，狀態非常ok！」沒想到，就在節目早已排定播出的前兩天，團隊才突然從新聞媒體上得知他過世的消息，突如其來的死訊讓所有人措手不及，真的是太突然。在哈林（庾慶）主持的《真相大白》中，要拿到象徵當集冠軍的「金牌探員證」絕非易事，因為這檔節目並不是每集都會有人能夠順利通關。據了解，節目至今錄製了50至60集，目前能夠一路過關斬將、登上最高20階並順利拿到金牌探員證的菁英來賓「全台不到10位」。傅子純當天在棚內頭腦清晰、反應無比敏捷，答題順暢到驚豔全場，證實他錄影當下真的是身心無異狀，且處於極佳狀態。這段傅子純生前最後的活潑身影在網路播出，觀眾們也在公視臉書上的熱烈回饋與不捨。有觀眾難過回憶：「認識傅子純是在公視2002年文學大戲，首播的《後山日先照》飾演陳耕土，跟張美瑤對戲很到位。」看著節目中神采奕奕、頭腦清晰的傅子純，網友們也紛紛不捨哀悼：「欸！46歲英年早逝！痛失英才！」、「傅子純當時錄影的身心狀況很活潑開朗啊！欸！老天爺為什麼帶走一個頭腦清晰、反應敏捷的演員？」傅子純以他的爽朗與聰明才智，在螢幕前留下了最後的完美謝幕，永遠留存在影迷心中。