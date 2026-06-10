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效力於休士頓太空人隊的台灣旅美強投鄧愷威，在結束前一場對戰海盜隊的震撼教育後，今（10）日先發對決洛杉磯天使隊，尋求個人本季第4勝。此役鄧愷威開局就投的辛苦，在自身控球不穩以及隊友守備瑕疵下，繳出主投4局，被敲7安還投出5次保送，最終失掉平大聯盟生涯最多的7分。鄧愷威首棒對決賽前已經連續3場比賽開轟的內托（Zach Neto）就投到2好3壞，結果最終還是投出保送，開局不甚理想。接下來面對「神鱒」楚奧特（Mike Trout），鄧愷威前兩球雖然投到中間，不過還是用3顆四縫線速球三振掉神鱒。鄧愷威雖然讓下一名打者打出滾地球，眼看要形成雙殺卻因為自家游擊手的失誤，讓跑者攻佔上一、二壘，接著又投出單局第2次保送，在首局就面對極大的失分危機。鄧愷威變化球完全投不進去，面對申努埃爾（Nolan Schanuel）時還投出觸身球，讓天使在首局沒敲出任何安打就有分數進帳。接著太空人二壘手奧圖維（Jose Altuve）又錯過一次雙殺的機會，讓對手攻下第2分，最後鄧愷威還是靠自己投出三振才結束掉第一局。第2局，鄧愷威再度投出觸身球，又被接連敲出5支安打，再失掉5分，讓太空人教練團不得不提前拿起牛棚電話。天使隊在第2局足足打了一輪，第2局結束已經攻下7分。鄧愷威投完2局共用了53球其中只有31顆好球。此時，太空人打線也完全熄火，3局結束就已經留下7個殘壘。第3局鄧愷威雖然又被里維羅（Sebastian Rivero）敲出安打，不過終於沒再失分。4局下鄧愷威故技重施又先投出保送，所幸沒有再失分。5局下太空人教練團決定換投，鄧愷威本場比賽主投4局，共用93球其中只有55顆好球，被敲7安還投出5次保送，最終失掉平大聯盟生涯最多的7分，賽後防禦率上升至3.71。值得一提的是，鄧愷威此役只讓「神鱒」敲出1支安打，並賞出1K。雖然天使先發投手烏雷尼亞（Walbert Urena）控球狀況也不理想、投球數偏多，不過他投完5局，還是讓太空人打線無功而返。目前比賽來到5局下，太空人仍以0：7落後給天使。