在台破400萬次瀏覽的LINE WEBTOON超人氣條漫《要是未曾相遇就好了》成功進軍國際漫畫市場，於韓國NAVER WEBTOON、NAVER SERIES上架，獲得9.6高分好評，更獲選安古蘭漫畫節推薦作品。今（10）日宣布將翻拍成電視劇，由Super Junior崔始源擔任男主角，女主角則是在《十二使者》中有亮眼表現的台灣女星雷嘉汭，準備展開一段跨越時空與道德邊界的驚悚虐戀。
《要是未曾相遇就好了》開拍 崔始源加盟主演
網銀國際影視持續投入原創內容與IP影視化開發，今年上半年除了完成動作電影《即刻刺殺》拍攝外，由天王郭富城、王柏傑主演的奇幻電影《老子》亦於4月正式殺青。此次再公布全新影集計畫《要是未曾相遇就好了》，並預計於7月開拍 ，邀請韓流巨星崔始源加盟主演，持續推進華語內容的國際市場布局。
始源於2011年首度來台演出改編知名漫畫的偶像劇男主角，中文能力優秀的他為戲在台長住兩個多月，完全融入在地文化，自然又充滿魅力的演出深受觀眾喜愛，時隔多年始源再次回歸華語影壇，演出的作品不僅改編自爆紅原創台漫，也將再次長住台灣拍攝。
而女主角雷嘉汭亦逐漸受到韓國媒體及觀眾關注，她因《八尺門的辯護人》一夕爆紅後，進軍韓國參演國際串流平台影集，與多位知名演員同台飆戲，此次兩人首度合作，也讓《要是未曾相遇就好了》備受外界期待。
雷嘉汭曾在韓劇《十二使者》中與馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰等人對戲，個性可愛活潑的她，甚至還被有「南韓國民爸爸」之稱的成東鎰認當乾女兒，成東鎰得知女兒喜歡吃醬蟹，拍攝隔天買了3公斤帶到片場，雷嘉汭也大方與前輩互動，「我現在也是他的乾女兒了！這件事滿意外的，殺青那時候，他用英文說『我的台灣女兒』！」甚至父親節時還傳訊息祝成東鎰父親節快樂，互動非常熱絡。
《要是未曾相遇就好了》劇情 天才鋼琴少女邂逅音樂劇導演
《要是未曾相遇就好了》劇情描述一位備受矚目的韓國音樂劇導演在台灣邂逅天才鋼琴少女，兩人陷入熱戀，然而這段戀情竟伴隨著噩夢與接連詭異事件，甚至捲入駭人命案，驚悚元素與浪漫愛情的交織下，將呈現強烈懸疑氛圍與情感張力 ，更多主演名單將於後續公開。
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網銀國際影視持續投入原創內容與IP影視化開發，今年上半年除了完成動作電影《即刻刺殺》拍攝外，由天王郭富城、王柏傑主演的奇幻電影《老子》亦於4月正式殺青。此次再公布全新影集計畫《要是未曾相遇就好了》，並預計於7月開拍 ，邀請韓流巨星崔始源加盟主演，持續推進華語內容的國際市場布局。
始源於2011年首度來台演出改編知名漫畫的偶像劇男主角，中文能力優秀的他為戲在台長住兩個多月，完全融入在地文化，自然又充滿魅力的演出深受觀眾喜愛，時隔多年始源再次回歸華語影壇，演出的作品不僅改編自爆紅原創台漫，也將再次長住台灣拍攝。
而女主角雷嘉汭亦逐漸受到韓國媒體及觀眾關注，她因《八尺門的辯護人》一夕爆紅後，進軍韓國參演國際串流平台影集，與多位知名演員同台飆戲，此次兩人首度合作，也讓《要是未曾相遇就好了》備受外界期待。
雷嘉汭曾在韓劇《十二使者》中與馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰等人對戲，個性可愛活潑的她，甚至還被有「南韓國民爸爸」之稱的成東鎰認當乾女兒，成東鎰得知女兒喜歡吃醬蟹，拍攝隔天買了3公斤帶到片場，雷嘉汭也大方與前輩互動，「我現在也是他的乾女兒了！這件事滿意外的，殺青那時候，他用英文說『我的台灣女兒』！」甚至父親節時還傳訊息祝成東鎰父親節快樂，互動非常熱絡。
《要是未曾相遇就好了》劇情描述一位備受矚目的韓國音樂劇導演在台灣邂逅天才鋼琴少女，兩人陷入熱戀，然而這段戀情竟伴隨著噩夢與接連詭異事件，甚至捲入駭人命案，驚悚元素與浪漫愛情的交織下，將呈現強烈懸疑氛圍與情感張力 ，更多主演名單將於後續公開。