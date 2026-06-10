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繼承物件出售看似單純，但「款項匯給誰」往往成為手足鬩牆的導火線。安新建經指出，透過價金履約保證機制，買方價金進入第三方專戶，完稅後依產權持分比例分別匯入各繼承人帳戶，杜絕資金遭挪用疑慮，讓資產傳承不傷感情。早年不少長輩偏好透過不動產累積財富，但隨著家族開枝散葉，多人共同持有房產的交易案件相當常見，相關交易產生的分配問題也屢見不鮮。安新建經指出，此類物件出售時，實務上常由其中一位繼承人作為代表對外與買方進行洽談並提供單一帳戶，買方通常僅將價金匯入代表人帳戶中。第一線觀察發現，共有產權交易中最常見、也最容易引發爭議的風險來源就是「款項收付」。在交易進入收款或完稅階段，經常出現其他共有人在此時，開始質疑「款項匯入誰的帳戶？」、「資金是否會被挪用？」甚至因資訊不對稱引發不信任感，不僅使原本應該能順利的交易陷入停滯，更開啟家庭紛爭。安新建經執行經理劉易昌表示，俗話說「親兄弟，明算帳」，若要有效避免落入此類風險，價金履約保證機制是最佳解方。在房產交易過程中，透過第三方履保專戶，買方支付的所有價金皆直接進入專戶管理，任何人都無法私自提領，確保資金流向透明可追蹤以防範交易風險；同時，交易過程中產生的土地增值稅、財產交易所得稅及相關費用，由履保專戶依交易流程統一控管，並從專戶統一計算與支應，帳目清楚明確。劉易昌進一步說明，履約保證機制之所以在繼承案件中能扮演「信任橋樑」的角色，是由於履保在最終撥款階段，會依據全體共有人產權持分比例分配，將款項分別匯入各持分人之獨立帳戶，避免讓資金單獨落入一人帳戶，從制度面杜絕售屋價金分配不均或爭議等錯誤金流的風險。安新建經強調，不動產交易金額龐大，在繼承案件中更牽涉家族情感與信任關係，「親兄弟明算帳」不只是原則，更是維繫關係的關鍵。透過專業的價金履約保證服務，以中立、透明的第三方機制確保交易安全、守護家族財產分配的公平性，讓資產傳承順利完成，能守住家人之間最珍貴的信任關係。