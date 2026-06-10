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擴充票分3彈推出更新內容 全新城鎮等玩家探險

▲購買擴充票可得到壁紙、方塊「滿滿百變怪花紋」材料單。（圖／《Pokemon Pokopia》官網）

▲《Pokemon Pokopia》擴充票新增全新地圖「冒泡泡海底的城鎮」。（圖／《Pokemon Pokopia》官網）

▲在「冒泡泡海底的城鎮」可以打造有海底風格的傢俱。（圖／《Pokemon Pokopia》官網）

《Pokemon Pokopia 擴充票》相關資訊

▲《Pokemon Pokopia》擴充票在6月10日推出。（圖／《Pokemon Pokopia》官網）

玩家化身百變怪 和寶可夢悠哉生活

任天堂在台灣時間6月9日晚間10點，舉行「Nintendo Direct 2026.6.9」發表會，直播影片中公布下半年重點新作，其中寶可夢系列的慢活沙盒遊戲《Pokemon Pokopia》，推出付費新增內容擴充票（DLC），玩家將可使用免費新增技能「潛水」，造訪「冒泡泡海底的城鎮」，和水中的寶可夢相遇，擴充票已經開放購買，售價為840元，預計在8月開始更新遊戲內容。《Pokemon Pokopia》的付費新增內容擴充票，已經在今（10）日發售，玩家可在未來更深入體驗寶可夢的世界，和寶可夢朋友們一起打造心目中的理想住處，本次擴充票的追加內容，將分成3彈推出，現在購買將先得到壁紙、方塊「滿滿百變怪花紋」材料單，玩家們可把牆面、地板通通變成百變怪圖案。提醒擴充票需要有《Pokemon Pokopia》遊戲才能遊玩，單買擴充票無法遊玩遊戲。2026年8月玩家可使用招式「潛水」，到海底城鎮探險，還能跟在水裡生活的寶可夢邂逅，適合海底的傢俱和百變怪造型也會登場。想要到冒泡泡海底的城鎮冒險，需要先完成「暗沉沉海邊的城鎮」的願望「繼續提升環境等級吧！」以及學習免費更新資料中的新增招式「潛水」。2026年冬季預計追加新功能等，這次更新不會有新的城鎮。2027年本次更新預計會推出新城鎮。2026年6月10日840元2027年8月31日前，購買《Pokemon Pokopia擴充票》，即可領取「稀有寶可金屬×30個」序號。Nintendo Switch 2日文、英文、西班牙文、法文、德文、義大利文、繁體中文、簡體中文、韓文《Pokemon Pokopia》是由The Pokémon Company、GAME FREAK、光榮特庫摩共同企劃開發，為寶可夢首款慢活沙盒類型的遊戲，玩家將化身為「百變怪」，在全體人類消失的世界中，將每個已成為廢墟的城鎮，慢慢打造成適合寶可夢生活的地方。玩家在遊戲中扮演可變身成人類樣子的百變怪，不僅可從其他寶可夢那邊學習技能，還可以撿拾樹枝、石頭、樹果等物品，和寶可夢朋友們一起打造心目中的美好小鎮，並等待人類歸來。