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何欣純酸江啟臣：一邊喊挺產業、一邊敲槌散會

昨天由副院長江啟臣主持的立法院院會，開會短短11分鐘就閃電宣布散會，挨批「延會打假球」。江啟臣的台中市長選舉競爭對手、民進黨立委何欣純今（10）日火力全開，痛批江啟臣放任立院藍白同黨好友封殺無人機提案，自己卻高喊別讓台中淪為代工配角，根本是兩面手法，把台中市民與產業當傻子。何欣純指出，總統賴清德昨天親自到台中出席「台灣無人機海外商機聯盟」大會師，產業界期待中央與立法院支持相關政策與預算，作為台中產業升級的重要契機，但從國防採購特別預算到《無人載具產業創新條例》，卻接連遭藍白封殺。她質疑，當賴清德在台中與產業界座談、傾聽業者心聲，希望立法院支持預算發展國家經濟時，江啟臣卻在立法院敲下議事槌宣布散會，「刪砍預算、封殺提案都是你們，現在又出來喊別讓台中淪為代工配角，是把台中市民和產業界當傻子嗎？」何欣純表示，昨天整個上午，她陪同賴總統與無人機產業界深度交流，感受到業界積極自助、努力拚轉型的企圖心；反觀立法院以閃電散會回應產業期待，形成強烈對比，「全國人民、台中市民都看在眼裡」。她也點名江啟臣身為立法院副院長、又有意角逐台中市長，對重大議案卻經常置之不理，需要鎂光燈時才高談闊論。她批評，江啟臣不僅在《國防特別條例》表決關鍵時刻藉故閃避、不願投票，還放任藍白封殺無人機提案，如今又高喊支持產業發展，說一套、做一套讓人難以信服。