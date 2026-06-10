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開局控球亂了陣腳：

關鍵時刻變速、滑球均不買單：

▲鄧愷威繳出主投4局，被敲7安還投出5次保送，最終失掉平大聯盟生涯最多的7分。（圖／美聯社／達志影像）

「150公里左右」直球失去威脅：

效力於休士頓太空人隊的台灣旅美右投鄧愷威，今（10）日先發迎戰洛杉磯天使隊尋求本季第4勝，在投一休四的處境下控球問題再度浮現。此役他主投4局燃燒93球，雖然飆出5次三振，卻被敲出7支安打、狂送5次四死球，最終失掉平大聯盟生涯最多的7分。透過大聯盟官網數據深入剖析，鄧愷威前兩局的崩盤，關鍵在於決勝魔球「Sweeper」準星徹底走鐘，迫使他後續急躁強攻好球帶，導致速球遭到天使打線設定狙擊。橫掃球（Sweeper）向來是鄧愷威搶好球數與對決的王牌球種，但此役開局的準星完全走樣，導致他不斷陷入球數落後的惡性循環。面對首棒打者內托（Zach Neto），鄧愷威在2好3壞滿球數時，連續投出3顆84-85英哩的Sweeper，無奈角度都明顯偏離好球帶，最終以保送開局。儘管隨後用連續92、93英哩的四縫線速球三振掉「神鱒」楚奧特（Mike Trout）及造成游擊手失誤，但在滿壘面對申努埃爾（Nolan Schanuel）時，鄧愷威在球數落後下，連續使用變速球（Changeup）與滑球（Slider）都無法搶回好球帶，最後落後時塞了一顆86英哩的Sweeper卻直接砸中打者。首局控球不穩的連鎖效應在第2局徹底爆發，天使打線摸透了鄧愷威急於用直球搶好球數的心態，單局打滿一輪狂敲5支安打。2局下半，里維羅（Sebastian Rivero）先抓92英哩四縫線敲安，內托挨觸身球後，楚奧特也鎖定94英哩四縫線速球敲出安打。緊接著，梅克勒（Wade Meckler）看準第一球94英哩的伸卡球（Sinker）瘋狂掃出左外野二壘安打；隨後阿代爾（Joell Adell）更是在1好1壞下，將一顆85英哩、掉進紅中的滑球拉成左外野二壘安打。天使隊在第二局足足打了9人次，兩局結束就將比分拉開至 7：0。經歷前兩局的震撼教育，鄧愷威在第3局和第4局試著微調放慢節奏，雖然第3局被敲1安，但順利運用Sweeper和速球的速差飆出2K力保不失；第4局也成功抓到前兩名打者。然而，當投球數逼近80球時，鄧愷威的體能與續航力明顯下滑，第4局後段控球再度亮起紅燈。面對梅克勒的打席中，鄧愷威完全失去對球的控制，投出的5球中有4球是偏差極大的壞球，包含79英哩拋物線過大的曲球與91英哩明顯失速的伸卡球，再度投出四壞保送。總計鄧愷威此役共用了93球，好球率僅59%（55顆好球）。這場比賽深刻反映出他現階段在大聯盟面臨的瓶頸：當招牌橫掃球無法拿來搶好球數、又碰上內野守備不幫忙時，只靠92-94英哩且缺乏尾勁的速球，很容易淪為頂級打者的發球機。