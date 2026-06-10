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美國股市週二遇壓拉回，連帶拖累台北股市今（10）日明顯有壓，開盤下跌122.99點、來到44581.45點，隨後一路走低，最低來到43674.18點，下跌逾千點，午盤下跌988.31點或2.21%，來到43716.13點。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.96點、來到422.75點，雖然早盤一度翻紅，但隨後跟著大盤走低，午盤下跌11.23點或2.64%，來到413.48點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：友達、聯電、凱基金、華邦電、和桐；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、國巨*、聯電、台達電。權值股全數走低，權王台積電明日除息6元，今日開盤下跌20元、來到2285元，盤中最低來到2265元，午盤下跌35元或1.52%，來到2270元；聯發科開盤下跌160元、來到4315元，盤中最低來到42205元，午盤下跌240元或5.36%，來到4235元；台達電開盤下跌45元、來到2370元，午盤下跌190元或7.87%，來到今日最低點2225元。不過營建族群逆勢走強，央行總裁楊金龍今日表態「選擇性信用管制就到這裡」，帶動相關族群逆勢走強，全坤建、欣巴巴、京城、國建、聯上發、冠德、工信攻上漲停板，三地開發、愛山林上漲逾7%，長虹上漲逾6%。