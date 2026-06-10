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休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威，在台北時間今（10）日對戰洛杉磯天使隊的比賽中先發登板，不料遭遇嚴重亂流，僅投完4局就狂失7分。賽後社群媒體湧入大量球迷討論，更有網友毒舌批評其投球表現「難以直視」，甚至將他慘不忍睹的場上狀態調侃其為可愛的日本人氣漫畫角色「吉伊卡哇」（Chiikawa）。鄧愷威今天只投了4局，狂被敲7安、丟掉5分退場，其中僅3分是自責分，X上有網友指出，首局隊友潘尼亞（Jeremy Peña）的失誤與阿圖維（Jose Altuve）的守備瑕疵，確實讓鄧愷威處於不利局面，但他在面對後續局數時也無法穩住陣腳，導致天使隊打者隨後都能輕易擊出強勁飛球或穿越安打。針對投球內容，不少太空人球迷失望地表示：「不忍直視（hard to watch）」、「這是鄧凱偉本季7場先發中最糟糕的一場」、「鄧這局被打得落花流水」，認為鄧愷威先發時未能展現壓制力，不僅投球數偏多，更在第二輪對戰時頻頻遭到狙擊。也有外國網友直接分享一則「吉伊卡哇」來球場開球的影片，直言鄧愷威今天的表現就像「吉伊卡哇」站上投手丘一樣。鄧愷威今日投球出現嚴重控球問題，太空人隨隊記者Brian McTaggart用他今天球路進壘點分析，鄧愷威今天伸卡球和橫掃球都出現嚴重偏差的情況，只有四縫線速球好像比較能投進好球帶，打者因此可以比較好的挑出可攻擊球種。📍變化球完全失效： 數據顯示，鄧愷威依賴的橫掃球進壘點出現嚴重偏差，大量球路投向好球帶極低位置，甚至有多球直接落在本壘板前方的地上，導致這些變化球完全無法引誘打者出棒。📍伸卡球失控導致大量保送： 鄧愷威的伸卡球在今日呈現「失準」狀態，落點極度分散，甚至頻頻出現嚴重偏向打者內角的失控球，無法有效透過邊角球製造預期的滾地球出局。📍速球過於平庸，被迫正面對決遭狙擊： 由於變化球與伸卡球頻頻投出壞球，鄧愷威陷入球數落後的劣勢，被迫將四縫線速球投進好球帶中央。然而在配球缺乏威脅的情況下，這些速球成為對手鎖定的目標，最終導致在4局內狂失7分。鄧愷威今日的崩盤，除了開局隊友守備失誤增加心理負擔外，自身控球機制失效才是導致比賽失控的主因。