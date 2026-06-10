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洛杉磯道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平，今（10）日客場出戰匹茲堡海盜隊，擔任先發第一棒指定打擊。雖然大谷全場4打數僅敲出1支安打，但帶有2分打點。值得關注的是，海盜隊去年賽揚獎得主、同時也是大谷今年蟬聯賽揚獎的最強勁敵史金恩茲（Paul Skenes），前6局成功封鎖大谷，未料他退場後海盜牛棚徹底失火，單局慘掉10分，這悲情的一幕也讓日本球迷紛紛寄予同情，直呼：「根本是天使隊時期的大谷翔平。」海盜隊今日推出陣中王牌史金恩茲先發，他與大谷翔平的「賽揚級對決」成為全場焦點。史金恩茲此役發揮速球威力，主投6局飆出7次三振，僅失2分，繳出優質先發。面對大谷翔平，史金恩茲更展現了絕對的壓制力，雙方對戰3個打席，大谷毫無建樹。然而，海盜王牌的精采好投，最終卻被自家後援投手群親手葬送。史金恩茲在完成6局好投功成身退，帶著勝投候選人資格走下投手丘。不料，7局上半海盜隊牛棚一上場便集體失火，防線徹底崩潰，道奇隊打線瘋狂猛攻，其中大谷翔平也在該局補上一支致命的適時二壘安打。海盜隊後援防線在第7局足足狂丟10分，不僅直接將史金恩茲的勝投化為烏有，更瞬間讓比賽定調。這幕「先發好投、牛棚自爆」的慘烈畫面，隨即在社群平台X上引發日本球迷熱烈討論。由於畫面太過熟悉，不少球迷紛紛想起大谷翔平過去效力於洛杉磯天使隊時的孤立無援，紛紛留言對史金恩茲表示同情：「這種既視感……根本就是天使隊時期的大谷翔平啊。」、「大谷在天使隊的時候也常常遇到這種比賽，史金恩茲心裡一定很苦吧。」、「投完6局只失2分，結果一退場看到球隊單局掉10分，不知道史金恩茲在休息室是用什麼心情看這場比賽的……」、「留在這隊，史金恩茲真的有辦法拿到冠軍嗎？」