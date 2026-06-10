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美國股市週二遇壓拉回，連帶拖累台北股市今（10）日明顯有壓，開盤下跌122.99點、來到44581.45點，隨後一路走低，終場下跌1478.9點或3.31%，收在最低點43225.54點，成交量1.32兆元。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.96點、來到422.75點，雖然早盤一度翻紅，但隨後跟著大盤走低，終場下跌18.8點或4.43%，收在405.91點，成交量3063.52億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、聯電、凱基金、華邦電、泰金寶-DR；個股成交值排行榜前五名為：台積電、國巨*、聯發科、聯電、台達電。權值股全數走低，權王台積電明日除息6元，今日開盤下跌20元、來到2285元，終場下跌50元或2.17%，收在2255元，拖累大盤指數就有點；聯發科開盤下跌160元、來到4315元，盤中最低來到4120元，終場下跌320元或7.15%，收在4155元；台達電開盤下跌45元、來到2370元，終場下跌216元或8.9%，收在2200元。PCB族群全軍覆沒，金居下跌逾9%，泰鼎-KY、欣興、亞電、達航科技下跌逾8%，臻鼎-KY、富喬、景碩、南電、台燿下跌逾7%。被動族群早盤一片紅通通，不過隨後不敵賣壓走低，立隆電被打到跌停價335.5元，九豪下跌逾8%，日電貿、千如、華新科下跌逾7%，佳邦下跌逾6%，聚鼎、鈞寶下跌逾5%。不過營建族群逆勢走強，央行總裁楊金龍今日表態「選擇性信用管制就到這裡」，帶動相關族群逆勢走強，海悅、聯上、全坤建、欣巴巴、永信建、京城、國建、聯上發、冠德、三地開發、斐成攻上漲停板，愛山林、鑫龍騰、遠雄上漲逾8%，長虹上漲逾7%。