我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有公務人員期望廢除國旅卡機制，期望直接發放現金。（圖／美聯社／達志影像）

🟡「國民旅遊卡」由來、意義與使用方式：

🟡「國民旅遊卡」使用很難嗎？

▲持國旅卡也能到旅遊平台購買包含吃到飽餐廳在內的餐券，甚至還享有優惠。（示意圖／記者葉盛耀攝）

🟡「國民旅遊卡」如果廢除，對於旅宿觀光影響很大嗎？

公務員在「公共政策網路參與平台」建請廢除國民旅遊卡制度，期望恢復無法休假時「不休假加班費」現金全額發放，不設任何消費核銷限制，若在60天內累積達5000人附議，主管機關就必須受理給予具體書面回應。國旅卡針對公務人員每年補助每人1萬6千元，使用範圍廣泛但是細看也有不少規定與限制，因此被笑稱是「偽福利」，是否真的不好用？也有不少內行給予建議。提案訴求，主要是依據司法院釋字第126號等歷次解釋意旨，不休假加班費屬於公務員因公無法休假、繼續提供勞務的「對價」，本質上屬於薪資與財產權之一部分。而現行制度將部分「不休假加班費」轉為「國民旅遊卡」消費額度，並限制消費業別與核銷方式，已實質侵害公務人員對其勞動報酬的自由處分權。國民旅遊卡，簡稱「國旅卡」，是政府鼓勵公務人員利用休假在國內各縣市旅遊消費時，使用的信用卡。讓公務人員持國旅卡消費後，再請領休假補助的便民作法。目的是鼓勵公務人員休假，達到振興國內旅遊以及產業經濟的政策。「國民旅遊卡」共補助每人每年有1萬6千元，且主要使用範圍分兩大方式：：上限8000 元，用於旅行業、旅宿業、觀光遊樂業或交通運輸業等消費。範圍包含國內旅遊產生的各種費用包含住宿費、交通機票與車票、景點門票、觀光餐廳、旅行社推出的套裝行程等：上限為8000元，可用於各行業別之消費，包含珠寶銀樓業及儲值性商品。範圍包含廣泛式消費，例如超商、超市、加油、電影院、健身房等產生之費用，另外還有家電、家具，甚至部分醫療也包含在內。當年度休假補助費必須當年度使用完畢，無法展延至下年度。使用日期：國旅卡一開始限制僅能讓公務人員在休假日時使用，後來在202年實施新制，不再限於休假日，但不得於執行職務時間刷卡消費。。實施多年的國旅卡總引發正反兩方看法，主要在於使用限制，「自行運用」部分因為囊括日常所見的民生消費，甚至到大賣場、超市，很快就能核銷掉，因此較少受到議論。但是「觀光旅遊」8000元額度上較受討論，但其實也有不少提出建議、認為使用不難：「可以搭計程車阿」、「有些人事可以讓你16000都刷交通費買車票」、「出去玩啊，8000元旅遊額度我都拿去住比較高級的飯店一泊三食，高鐵＋住宿」、「光旅館費就好幾千塊，吃飯、買東西、搭高鐵也會用到。」而《NOWNEWS》記者也詢問已退休的前公務人員鄭太太，每年與國旅卡有簽特約的飯店中，都額外推出各式優惠，例如住宿有專屬優惠價或是免費升等等措施，旨在吸引公務人員登門消費。而