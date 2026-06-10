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▲《極道鮮師》由仲間由紀惠領銜主演。（圖／翻攝自IG@netflixtw）

▲松本潤（如圖）在《極道鮮師》中飾演3年D班老大，後來在仲間由紀惠的帶領走向正途。（圖／翻攝自IG@netflixtw）

韓劇《鐵拳教育》講述層出不窮的校園霸凌事件，直到教權保護局督察羅華振（金武烈 飾）出現，這一切才開始逐漸扭轉，看金武烈如何制服那些校園惡棍，相當解氣，不過這樣的劇情其實在2002年日劇《極道鮮師》就有過，主角山口久美子（仲間由紀惠 飾）是黑道千金，原本應該要接家業，但她立志成為一名老師，沒想到遇到一群校園惡霸，不過論打架，這些小混混可打不過她，最後全都被她感化，成為認真向學的乖孩子，當年飾演這些惡霸的演員，如今都是大咖，像是松本潤、小栗旬、赤西仁等等。《極道鮮師》是2002年的日劇，現在在Netflix也能看到，主角山口久美子由仲間由紀惠飾演，從小被外祖父收養，而外祖父經營的是黑道大江戶一家，久美子是唯一繼承人，但她一心想當一名老師，隱瞞自己的身分在白金高校3年D班任職，沒想到全班都是問題學生，尤其老大澤田慎（松本潤 飾），仗著父親是警視廳局長，在學校霸道行事。仲間由紀惠一心想帶領這些孩子走上正途，當自己的學生出去打架受傷了，她會奮不顧身到場支援，做出招牌動作，將雙馬尾摘下，甩一甩秀髮，變身成江戶家繼承人，用拳腳教訓那些欺負她學生的人，在解決案件的過程中，學生們逐漸知道她的真實身分。雖然當年拍攝手法有點陽春，打戲也不是那麼流暢，但依舊帶起高人氣，而飾演校園惡霸的，也都是傑尼斯力捧的男星，松本潤、小栗旬、赤西仁、龜梨和也、小池徹平、速水茂虎道等等。如今韓劇《鐵拳教育》受到熱烈討論，不少人拿來跟《極道鮮師》做比較，尤其第二集中，金武烈到第二所需要「教育」的學校，汽車科跟電機科的學生，為了被高三的老大張權赫吸收，靠打架來決勝負，完全不顧老師還在上課，就衝到對方班級，開始了恐怖的見血團戰，完全是《極道鮮師》升級版，越來越敢拍。