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▲公務員在「公共政策網路參與平台」，建請廢除國民旅遊卡制度。（圖／Unsplash）

國旅卡使用上太多限制 被笑稱是「偽福利」

🟡為什麼有「國民旅遊卡」？由來與用意是？

▲「國旅卡」是政府鼓勵公務人員利用休假在國內各縣市旅遊消費時，使用的信用卡。（圖／美聯社／達志影像）

🟡「國民旅遊卡」如何使用？有哪些限制？

🟡「國民旅遊卡」使用相關規定為何？

有公務員在「公共政策網路參與平台」建請廢除國民旅遊卡制度，期望恢復無法休假時「不休假加班費」現金全額發放，不設任何消費核銷限制。目前已有3700人附議，若在60天內累積達5000人附議，主管機關就必須受理給予具體書面回應。國旅卡其實行之有年，每年補助每人1萬6千元，《NOWNEWS今日新聞》使用方式、限制與相關爭議一次看。該提案主要是依據司法院釋字第126號等歷次解釋意旨，不休假加班費屬於公務員因公無法休假、繼續提供勞務的「對價」，本質上屬於薪資與財產權之一部分。該提案也補充，近年基層公務人員業務日益繁重，薪資福利相較於民間市場已逐漸失去競爭力，而國旅卡限制重重，常被基層同仁戲稱為「偽福利」，實則打擊基層士氣，不利公部門留才。並認為國旅卡制度已失去政策初衷，當年設立旨在振興國內觀光，歷經多次變革（如納入儲值商品、商圈消費等），其功能已與一般消費無異。國民旅遊卡，簡稱「國旅卡」，是政府鼓勵公務人員利用休假在國內各縣市旅遊消費時，使用的信用卡。讓公務人員持國旅卡消費後，再請領休假補助的便民作法。目的是鼓勵公務人員休假，達到振興國內旅遊以及產業經濟的政策。「國民旅遊卡」共補助每人每年有1萬6千元，且主要使用範圍分兩大方式：一、觀光旅遊：上限8000 元，用於旅行業、旅宿業、觀光遊樂業或交通運輸業等消費。範圍包含國內旅遊產生的各種費用包含住宿費、交通機票與車票、景點門票、觀光餐廳、旅行社推出的套裝行程等二、自行運用：上限為8000元，可用於各行業別之消費，包含珠寶銀樓業及儲值性商品。範圍包含廣泛式消費，例如超商、超市、加油、電影院、健身房等產生之費用，另外還有家電、家具，甚至部分醫療也包含在內。使用期限： 當年度休假補助費需當年度使用完畢，無法展延至下年度。使用日期：國旅卡一開始限制僅能讓公務人員在休假日時使用，後來在202年實施新制，不再限於休假日，但不得於執行職務時間刷卡消費。