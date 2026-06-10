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▲iOS 27 可自行調整鈴聲、鬧鐘與提示音量，不必再受限於單一音量設定。（圖／記者周淑萍攝）

果粉喊終於等到 安卓用戶酸：這不是基本功能嗎

iPhone 11以上機型可升級

iOS 27新功能有哪些？

▲iOS 27加入全新的Siri AI。（圖／翻攝官網）

蘋果WWDC26發表了iOS 27，官方發表會重點放在新一代的Siri AI，但其實還有不少實用的功能，像是iOS 27可以分開設定來電鈴聲、鬧鐘、提示音，讓不少果粉直呼「終於等到了」。不過，Android用戶則忍不住吐槽：「這也能叫新功能？」《NOWNEWS》記者實際更新測試後發現，確實已經可分開手動調整鬧鐘、鈴聲音量，之後就不用為了鬧鐘，連來電都開啟。最新一代的iPhone作業系統iOS 27，被用戶發現可分別調整鬧鐘、鈴聲、提示音等音量大小，不必再被過去單一音量給限制。《NOWNEWS》記者實際將iPhone Air更新至iOS 27 beta版後發現，系統中已能看到相關音量控制選項，使用者可以自行手動調整「鬧鐘」與「鈴聲」音量，未來使用iPhone時，鬧鐘可以調大避免睡過頭，鈴聲則能調低，避免在辦公室、會議或公共場合突然過於突兀，讓不同聲音設定更有彈性。預計今年秋天更新後即可使用。不過，iPhone這項更新曝光後，也引發不少Android用戶吐槽。由於Android手機長年以來就能分別調整媒體、通話、鈴聲、通知、鬧鐘等音量，因此有安卓用戶認為，iPhone現在才補上這項功能，「這不是早就該有的基本功能嗎？」、「這也能當新功能？」。支援機型方面，外界原本預期，隨著iOS 27加入更多AI及系統功能，蘋果可能會淘汰部分較舊型號，例如iPhone 11系列、iPhone SE 2，最終公布的支援名單顯示，蘋果並未刪減任何現有支援機種。換言之，目前已使用 iOS 26 的用戶，只要裝置運作正常，未來均可直接升級至 iOS 27。▪︎全面進化：新版Siri強化自然語言與情境理解以支援連續對話，將回應整合至動態島讓操作不中斷，並推出能跨裝置保存對話脈絡的獨立 App，成為可長期使用的專屬 AI 工作區Liquid Glass 介面新增滑桿，可依個人需求自由調整透明度。相機結合 AI 辨識，透過觀景窗看到什麼就能直接搜尋或提問。支援拍後重新構圖、延伸畫面，並升級了移除大型物件的功能。Safari網頁助理：能自動將分頁分組，並新增通知功能，幫你追蹤商品降價與補貨。只需用日常語言描述需求，系統就會自動幫你串接並建立捷徑。新增網站瀏覽前需家長審核的機制，並擴大阻擋血腥暴力內容。App 啟動最高快30%、照片載入最高快70%與 AirDrop傳輸最高快80%速度皆明顯變快。