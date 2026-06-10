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2012年曾在紐約尼克隊掀起「林來瘋」狂潮、寫下不可思議奇蹟的林書豪，與當時球隊看板球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）之間的恩怨情仇，長年以來一直是老球迷津津樂道的話題。不過，這段延續了十多年的心結，如今終於迎來了溫馨的大和解。林書豪日前在節目中證實，兩人最近因為尼克隊的近況重新取得聯繫，並在私下把話說開。同時，林書豪也首度親口澄清當年的離隊風波，坦言自己當年為了留在紐約，其實「願意大幅降薪」。時間回到2012年2月，當時德安東尼（Mike D'Antoni）執教的尼克隊正陷入嚴重的連敗低潮，此時安東尼又因腹股溝傷勢缺陣。危急存亡之際，從板凳末端被拉上場、當時險些遭到釋出的哈佛小子林書豪臨危受命，卻意外繳出連續7場先發場均18.2分、7.7助攻的統治級表現，率隊奪下連勝，引爆全球「林來瘋」熱潮。然而，當安東尼傷癒復歸後，兩人截然不同的打法在場上出現很大的分歧，當時包括傳奇球星戴維斯（Baron Davis）與史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）都曾透露，休息室內確實存在著對於林書豪一夕成名的微妙嫉妒與緊繃氣氛。多年過去，安東尼近期在個人的節目《7PM in Brooklyn》中公開向林書豪喊話，邀請他上節目好好聊聊當年的往事。林書豪透露，自己隨後便主動向對方的團隊提出建議，希望能「在鏡頭與麥克風錄音前，先進行一場沒有觀眾的私人對話」。隨即林書豪在知名媒體人Pable Torre的節目《Pablo Torre Finds Out》中開心證實，這場私人對談已經順利完成：「這真的是非常新的新聞。因為最近尼克隊的比賽，我和安東尼有了一次非常棒的對話。我們聊了很多當年發生的點點滴滴，並且非常成功地在私底下清空了過去的所有積怨，把話徹底說開了。」除了與前隊友破冰，林書豪也藉此機會，首度公開為自己長年背負的「愛錢、主動棄紐約而去」的黑鍋洗刷冤情。當年「林來瘋」賽季結束後，林書豪成為受限制自由球員，隨後休士頓火箭隊開出了一紙3年2500萬美元、帶有「毒藥合約」的巨額報價單。當時尼克隊高層認為林書豪的經紀團隊談判缺乏誠意，最終選擇不跟進報價，導致林書豪只能黯然轉戰休士頓。當時外界不少輿論指責他是為了錢而背叛紐約，讓林書豪至今想來仍感到十分煎熬。「對我來說，那段時間真的很艱難。」林書豪心酸地回憶道：「看到人們以為我是自願離開尼克、或者是為了錢才走，我心裡都在想：『老天啊，如果這意味著能留在尼克，我當年絕對願意接受少非常、非常多的薪水。』真的可以少很多，因為我的心一直都在紐約。」