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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舊金山巨人隊韓籍球星李政厚，今（10）日在與華盛頓國民隊的比賽中，單場繳出雙安、2打點，打擊率爬升至3成35，在打擊排行榜排名第2位。此外，李政厚今日達成連續17場比賽敲安，超越2013年秋信守、2023年金河成的連續16場紀錄，正式締造旅美韓籍野手的「風之孫障礙」。李政厚在今日賽前已連續16場比賽敲安，此役面對國民隊，扛先發第5棒、右外野手，面對國民隊先發投手阿爾瓦雷斯（Andrew Alvarez），首打席敲出二壘滾地球出局。3局下第2打擊，巨人隊2分落後，0比2落後，李政厚敲出右外野安打，完成連續17場比賽敲安。5局下第3打席李政厚再度建功，把握住一、三壘有跑者的機會，敲出右外野清壘二壘安打。後續2打席李政厚未敲安，總計此役5打數2安打、2打點，打擊率3成35，僅次於暫居打擊王的馬林魚游擊手洛佩茲（Otto Lopez，打擊率3成41）。李政厚今日繳出雙安對大聯盟韓籍野手來說意義重大，打破2013年秋信守、2023年金河成保持的連續16場安打紀錄，正式締造「風之孫障礙」。雖然李政厚手感火燙，但巨人隊仍以3：6不敵國民隊，吞下2連敗，雙方明日將展開系列賽第3戰，李政厚能否將自己締造的連續安打紀錄延續，相當值得關注。