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熊本市早已禁止拉客

市府導入新制度希望遏止歪風

台積電赴日本熊本設廠，不僅吸引多家日本科技大廠在熊本周邊投資設廠，也讓當地政府加速興建基礎設施，帶旺熊本再現經濟繁榮景象。然而，人潮也帶來亂象，導致當地「拉客行為」叢生，熊本市正式啟動「反拉客宣言」加強取締，希望遏止違法拉客行為。根據《讀賣新聞》報導，記者上週五晚間走在熊本市最繁華的街區下通時，被一名拉客的男子叫住，「您在找店嗎？有漂亮的妹子喔！」記者搖手拒絕後，男子隨即轉身走向另一群路人搭訕。熊本市自2019年4月起，便禁止在「上通」和「下通」等中心市街地區阻擋行人或招攬顧客等「拉客行為」。對違反者除處以5萬日圓以下的罰鍰外，也設有公布店家名稱與地址的處罰條款。2019年因受到新冠疫情影響，拉客件數從前一年度的622件大幅減少至282件，2020年更降至181件。然而，隨著疫情平息，加上台積電進駐效應以及日圓貶值帶動的外國觀光客增加，2024年的拉客件數為308件，2025年的拉客件數為294件，近年大致都維持在300件左右。據了解，不少違法業者已經記住市府稽查隊員的長相，進而在巡邏時規避躲藏。甚至即使被抓到，還會以「是客人主動來搭話」等藉口狡辯。相關負責人無奈表示，「現狀就像是陷入永無止盡的貓捉老鼠遊戲」。為了打破僵局，熊本市與熊本縣警察及當地商店街等單位進行協商，決定導入「不拉客行為宣言店」新制度。適用對象為「禁止拉客地區」內之餐飲店及卡拉OK店等，總計約3000家店鋪。市府於5日起透過書面或網站的專用表單受理申請，收到申請後，市府將向縣警等單位進行照會，審查其營業許可以及是否與黑道有所關聯，預計在3至4週內決定是否給予認證。獲得認證的店家將獲發貼紙張貼在入口處或其他指定位置，由市府背書其為安全可靠商家。熊本市生活安全課課長菊池壽人表示，「拉客行為不僅會讓人感到不快，更經常演變成敲竹槓等消費糾紛。我們希望廣泛宣導這項制度，努力打造一個能讓縣民和觀光客都能安全、安心消費的整體環境」。